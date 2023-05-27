Quaresma İnönü'ye gelmek istiyor. Beşiktaş yönetimiyle görüştü

Kariyerinin son maçını Vodafone Park'ta oynamak isteyen Portekizli yıldız, siyah-beyazlılara flaş bir teklifle geldi.

2010-2013 ve 2015-2019 yıllarında Beşiktaş forması giyen Ricardo Quaresma, kariyerinin son maçında siyah-beyazlı formayı terletmek istediğini söyledi.

Beşiktaş yönetimi ile temasa geçen Ricardo Quaresma, jübile maçını Vodafone Park'ta oynamak istiyor. Kariyerinde son kez yeşil sahaya ayak basacak olan Portekizli yıldızın tek isteği vedasını İnönü'de gerçekleştirmek.

Quaresma bu talebinin kabul görmesi halinde Beşiktaş'ın rakibi olarak Porto'yu görmek istiyor.

Bu talebinin kabul görmesi durumunda 39 yaşındaki futbolcu, mücadelede 2 takımın da forması giyecek.

Maçta elde edilecek gelirin Türkiye'deki depremzedelere bağışlanması bekleniyor.



