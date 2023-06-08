Quaresma önce Beşiktaşlı fotoğrafını paylaştı. Sonra THY uçağına bindi

Beşiktaş'ın eski yıldızı Quaresma İstanbul paylaşımı Siyah - Beyazlı taraftarları heyecanlandırdı.

Quaresma önce Beşiktaşlı fotoğrafını paylaştı. Sonra THY uçağına bindi

Instagram hesabından İstanbul'a doğru yola çıkarken THY paylaşımı yapan Quaresman'nın hikayesi binlerce beğeni aldı.

Manchester City ile Inter arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi finalini izlemek için İstanbul'a geleceğini belirten Quaresma, 2015-2016 sezonu şampiyonluğu sonrası oğlu Ricky ile çekilen fotoğrafını da paylaştı.

Portekizli süper star, "Bir zamanlar çok mutlu olduğum bir ülkede 8 gün! İstanbul'da Şampiyonlar Ligi finalini izlemeye gidiyorum. Beşiktaş ve Türkiye her zaman kalbimde" paylaşımında bulundu.

Öne Çıkanlar
Şener Üşümezsoy dün gece Susurluk'ta olan depremin anlamını açıkladı
Şener Üşümezsoy dün gece Susurluk'ta olan depremin anlamını açıkladı
Beşiktaş kov bunları. Gürel Yurttaş suçluları tek tek açıkladı
Beşiktaş kov bunları. Gürel Yurttaş suçluları tek tek açıkladı
West Ham United Konferans Ligi şampiyonu! İnanılmaz bir son
West Ham United Konferans Ligi şampiyonu! İnanılmaz bir son
Kahraman Türk kadını ve mitoloji
Kahraman Türk kadını ve mitoloji
Beşiktaş taraftarından Mehmet Büyükekşi'ye küfürlü tezahürat: 'Cimbomun köpeği'
Beşiktaş taraftarından Mehmet Büyükekşi'ye küfürlü tezahürat: 'Cimbomun köpeği'
Üç Kız Kardeş sezon finali ne zaman? Üç Kız Kardeş sezon final fragmanı yayınlandı mı?
Üç Kız Kardeş sezon finali ne zaman? Üç Kız Kardeş sezon final fragmanı yayınlandı mı?
Son Haberler
Fransa’da Suriyeli parka girip çocukları bıçakladı. Bunların milyonlarcasıyla birlikte yaşıyoruz Dünya
Fransa’da Suriyeli parka girip çocukları bıçakladı. Bunların milyonlarcasıyla birlikte yaşıyoruz
Telegram'ın sevilen özelliği WhatsApp'a geliyor Teknoloji - Otomotiv
Telegram'ın sevilen özelliği WhatsApp'a geliyor
Tırın çarptığı otomobil metrelerce sürüklendi Güncel
Tırın çarptığı otomobil metrelerce sürüklendi
Cenk Tosun'dan kötü haber Spor
Cenk Tosun'dan kötü haber
Kritik MGK toplantısı başladı Güncel
Kritik MGK toplantısı başladı
Tarık Çamdal Göztepe'ye veda etti Spor
Tarık Çamdal Göztepe'ye veda etti
Tekirdağ'da kitap ağacı projesi Kültür Sanat
Tekirdağ'da kitap ağacı projesi