Quaresma önce Beşiktaşlı fotoğrafını paylaştı. Sonra THY uçağına bindi

Instagram hesabından İstanbul'a doğru yola çıkarken THY paylaşımı yapan Quaresman'nın hikayesi binlerce beğeni aldı.

Manchester City ile Inter arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi finalini izlemek için İstanbul'a geleceğini belirten Quaresma, 2015-2016 sezonu şampiyonluğu sonrası oğlu Ricky ile çekilen fotoğrafını da paylaştı.

Portekizli süper star, "Bir zamanlar çok mutlu olduğum bir ülkede 8 gün! İstanbul'da Şampiyonlar Ligi finalini izlemeye gidiyorum. Beşiktaş ve Türkiye her zaman kalbimde" paylaşımında bulundu.