Rabia Kadir’i “MHP misafir etmeye hazırdır” diyen Bahçeli Dünya Uygur Kongresi Başkanı Dolkun İsa'nın Türkiye'ye girişi engellendiğinde sessiz kalmıştı

Dolkun İsa Ankara Esenboğa Havaalanına inmiş giriş yapamadan geri gönderilmişti.

18 Eylül 2021’de gerçekleşen olaya MHP lideri Bahçeli sessiz kalmıştı.

DEVLET BAHÇELİ RABİA KADİR’İ “MHP MİSAFİR ETMEYE HAZIRDIR”

Devlet Bahçeli, "Türkiye'ye ziyaretinin önündeki engellerin kaldırılarak milletiyle özlem gidermesi en samimi dilek ve temennimdir" sözleriyle Rabia Kadir'i Türkiye'ye davet etti.

Dünya Uygur Milli Hareketi Lideri Rabia Kadir, kaleme aldığı açık mektup ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ulaşmış ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Uygur Türkleri hakkındaki sözlerine tepki göstermişti.

Devlet Bahçeli, o mektuba cevaben sosyal medya hesabından açıklama yaparak Rabia Kadir'in Türkiye'ye gelmesinin önündeki engellerin kaldırılmasını istedi.

Bahçeli açıklamasında; insan hak ve hürriyetinin, hiçbir ideolojik kalıp ve kısıta sığmayacak kadar evrensel, hiçbir mevzi ve merkezi bakışa hapsedilmeyecek ölçüde küresel, hiçbir siyasi ve stratejik hesaba alet edilmeyecek kadar ilkesel ve özsel niteliklere haiz olduğunu belirtti.

Bahçeli "Geçmişte 'Esir Türkler' davasının telaffuz ve temsili hususunda gösterilen samimiyet ve dirayet maşeri vicdanda ziyadesiyle mahfuzdur. Doğu Türkistan'da baskı ve dayatmalara maruz kalan, inanç ve insan hakları ihlallerine mahkum bırakılan kardeşlerimizi hiçbir zaman unutmadık, unutulmuşluğa terk etmedik. Çünkü onlar biz, biz de onlarız. Aramızda sınırlar ve mesafeler olsa da kalbimiz bir, kanımız bir, kaderimiz birdir. Nitekim Doğu Türkistan, Müslüman Türk milletinin mağdur ve mazlum gök bayrağıdır." dedi.

Bahçeli davetini şöyle duyurdu “Uygur davasının yılmaz savunucusu Sayın Rabia Kadir, şu anda ABD'de yaşamaktadır ve yaşı da 80'e ulaşmıştır. Bazı sebeplerden dolayı uzun süreden beri Türkiye'ye giriş yapamamaktadır. Geldiğimiz bu aşamada, Sayın Rabia Kadir'in Türkiye'ye ziyaretinin önündeki engellerin kaldırılarak milletiyle özlem gidermesi en samimi dilek ve temennimdir. Milliyetçi Hareket Partisi, Sayın Rabia Kadir'i misafir etmeye hazırdır."

DOLKUN İSA'NIN TÜRKİYE'YE GİRİŞİ ENGELLENMİŞTİ

Dünya Uygur Kongresi Başkanı Dolkun İsa'nın Türkiye'ye girişi 2021 yılında engellenmişti.

Dünya Uygur Kongresi Başkanı Dolkun İsa'nın Türkiye'ye girişi Ankara İdare Mahkemesi'nin yasağı kaldıran yakın tarihli kararına rağmen engellenmiş, Uygur Kongresi, bu durumdan 'üzüntü duyduklarını' ifade etmişti.

Dolkun İsa o gün Esenboğa Havaalanında bir video paylaşarak “Bugün Türk makamları tarafından tekrar sınır dışı edildim. 2006'dan beri seyahat yasağım vardı ama bu yıl seyahat yasağım Ankara İdare Mahkemesi tarafından kaldırılmıştı. DUK'un eski ve kurucu başkanı Erkin Alptekin'i hastanede ziyaret etmek için bugün Ankara'ya gelmiştim.” ifadelerini kullanmıştı.

“ÇİN’İN ELİ ANKARA’YA KADAR UZANDIĞINI BİLİYORDUK AMA BU KADARINI DA BİLMİYORDUM”

Dolkun İsa yayınladığı videoda ise şunları söylemişti “Merhaba ben Dolkun İsa, Doğu Türkistanlıyım, Uygur Türküyüm Dünya Uygur Kongresi başkanıyım. Şimdi ben bu videoyu Ankara Esenboğa havalimanından çekiyorum. Ben buraya bizim büyüğümüz rahmetli liderimiz İsa Yusuf Alptekin'in oğlu veya Dünya Uygur Kongresi’nin eski başkanı Erkin Alp Tekin, hastanede kaldırıldığı için onu ziyaret etmek için gelmiştim.

Maalesef burada beni sokmadılar. Ben Türkiye’de okudum. Türkiye'yi herhangi bir Türk vatandaşından daha çok seven uluslararasında hep savunan biriyim. Ama maalesef bugün Türkiye’ye giremiyorum. Bu ilk değil 2008 tarihinden itibaren Türkiye’ye girme yasağı var. Bunu biliyordum ama avukatım aracılığıyla geçen seneden itibaren hukuk mücadelesi verdik. Ankara İdari Mahkemesi tarafından benim Türkiye’ye giriş yasağım kaldırıldı ve Göç İdaresi tarafından Türkiye’ye girebileceğim hakkında bana kağıt verildi.

Onun üzerinde avukatım ile görüşerek bugün geldim. Maalesef gene bu yasağın kalkmadığını ayrı bir yasak konulduğuna şahit oldum. Buna çok üzüldüm. Buradan geri gidiyorum. Ama hukuktan nasıl işlediği bu mesele çok düşündürdü.

En azında buradaki polis memurları beni karşılamak için gelen arkadaşlarla görüşmeme en azından bir el sıkışma yardımcı oldu. Onun için onlara teşekkür ederim. Ama ben Almanya’ya dönüyorum. Söyleyecek bir şey yok. Ben, Türk yetkililerine Türk hükümetine buradan seslenmek istiyorum.

Ben hiçbir zaman Türkiye’nin kamu düzenini bozacak bir hareketlerde davranışlarda olmadım, olmayacağım bu mümkün değil. Ama bu sadece Çin baskısından dolayı olan bir şey.

Yani bugün Doğu Türkistan'da bir soykırım yaşanıyor. Şimdi Çin’in eli Ankara’ya kadar uzandığını biliyorduk ama bu kadarını da bilmiyordum. Demek Türk adaletinin mahkemenin kararı bile güçsüzmüş diyecek bir şey yok. Ben bu sonrasını Türk milletine, Türk halkının iradesine onlara bırakıyorum. Teşekkür ederim.”