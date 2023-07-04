Rabia Soytürk hakkında çıkan olumsuz haberler için bakın ne dedi

“Veda Mektubu” dizisinin yıldızı Rabia Soytürk, InStyle Türkiye için objektif karşısına geçti. Soytürk kötü yorumlara nasıl tepki verdiğini ilk kez açıkladı.

Rabia Soytürk hakkında çıkan olumsuz haberler için bakın ne dedi

Kanal D’nin ilgiyle izlenen “Veda Mektubu” dizisinin yıldızı Rabia Soytürk, InStyle Türkiye için objektif karşısına geçti.

rabia-soyturk-kotu-yorumlara-bakin-ne-yapiyor-cok-sasiracaksiniz-3agdb.jpg

Dizide Aslı karakterine hayat veren oyuncu, “Aslı mücadele etmeyi, tıpkı Rabia gibi çabalamayı seviyor. Genç, çok dinamik, çok renkli. Hayatı renklerle doldurmayı seviyor, rengini kaybettiren şeylerden uzaklaşıyor. Tıpkı bir kuş gibi rengârenk kanatları, çeşitli özellikleri var. Tüyleri koparıldığı zaman ise vahşi bir kuşa dönebiliyor” diye konuştu.

ANNEM DAHA ÇOK ÜZÜLÜYOR

Sosyal medyada her geçen gün artan bir kitlesi olan Rabia Soytürk gelen kötü yorumların annesini üzdüğünü dile getirdi:

rabia-soyturk-kotu-yorumlara-bakin-ne-yapiyor-cok-sasiracaksiniz-hyeln.jpg

“Kötü yorumlara bakıyorum, içimden cevap veriyorum. Evet, onlar saygısızlık yapıyorken benim yapmamam gerekiyor. Onlar düşüncelerini apaçık yüzüme vurabiliyorken ben onlara cevap verebileceğim bir iş yapmıyorum. Hem bu durumu hem de insanları oldukları gibi kabul ettim. O yüzden beni çok yıpratmıyor. Ben ve benim gibi tanınan insanların en çok üzüldüğü konu eminim ki aileleri. Ailemiz var, biz bir şeylere tahammül edebiliyoruz ama onlar kabullenemiyorlar. Annem daha çok üzülüyor ve bu da beni üzüyor, onun dışında sorun olmuyor.”

rabia-soyturk-kotu-yorumlara-bakin-ne-yapiyor-cok-sasiracaksiniz-x8vab.jpg

UYKUSUZLUĞA DAYANAMAM

Rabia Soytürk, “Nasıl bu kadar enerjik olabiliyorsun?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Uykumu aldığım zaman iyiyim. Benim için beslenmeden daha önemli bir şey varsa o da uyku. Açlığa, susuzluğa, sosyalleşmemeye günlerce dayanabilirim ama uykusuzluğa asla! Kendimi bildim bileli yastık, yorgan kenarıyla oynayarak uyurum. Hâlâ öyle.”

Rabia Soytürk özel hayatında kimse olmadığını söyledi ve ekledi: “Çok yoğun çalışıyorum. Şu anda işime konsantreyim ama doğru insanla karşılaşırsam neden olmasın?”


İlgili Haberler
Plajda öyle bir koştu ki! Veda Mektubu'nun Aslı'sı Rabia Soytürk'ü tutabilene aşk olsun
Rabia Soytürk sevgilisi ile ilk kez görüntülendi
Rabia Soytürk'ten dans şov! 'Veda Mektubu' için dans dersleri aldı
Veda Mektubu’nun Aslı’sı Rabia Soytürk’ün estetiksiz hali olay oldu. Görenler hayretler içinde kalıyor
Öne Çıkanlar
Antalya’nın deprem için en tehlikeli 3 bölgesi belli oldu
Antalya’nın deprem için en tehlikeli 3 bölgesi belli oldu
Ardıç çayı zayıflatır mı? Ardıç çayı nasıl yapılır?
Ardıç çayı zayıflatır mı? Ardıç çayı nasıl yapılır?
CHP Genel Başkanlığı için kolları sıvayan İmamoğlu'nun ilk icraatı ortaya çıktı
CHP Genel Başkanlığı için kolları sıvayan İmamoğlu'nun ilk icraatı ortaya çıktı
Kemal Sunal kimdir? Kemal Sunal neden ne zaman öldü?
Kemal Sunal kimdir? Kemal Sunal neden ne zaman öldü?
OceanGate Titan yolcuları kimlerdi? Titan yolcuları neden öldü?
OceanGate Titan yolcuları kimlerdi? Titan yolcuları neden öldü?
Borsa İstanbul’da tüm zamanların rekoru kırıldı. Tüm hisseler yükselişte
Borsa İstanbul’da tüm zamanların rekoru kırıldı. Tüm hisseler yükselişte
Son Haberler
Deprem bölgesindeki öğretmenler için yeni karar Güncel
Deprem bölgesindeki öğretmenler için yeni karar
Dev fabrika alev alev yandı Yaşam
Dev fabrika alev alev yandı
Yabani ot diye kenara attı gerçek bambaşka çıktı Dünya
Yabani ot diye kenara attı gerçek bambaşka çıktı
Araç yana yana gitti Güncel
Araç yana yana gitti
Sağlık çalışanının yüzü kanlar içinde kaldı. Sağlıkçılara şiddet bitmek bilmiyor Sağlık
Sağlık çalışanının yüzü kanlar içinde kaldı. Sağlıkçılara şiddet bitmek bilmiyor
Van'da geçen ay 451 kilo 766 gram uyuşturucu ele geçirildi Güncel
Van'da geçen ay 451 kilo 766 gram uyuşturucu ele geçirildi