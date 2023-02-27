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  • Veda Mektubu’nun Aslı’sı Rabia Soytürk’ün estetiksiz hali olay oldu. Görenler hayretler içinde kalıyor

Veda Mektubu’nun Aslı’sı Rabia Soytürk’ün estetiksiz hali olay oldu. Görenler hayretler içinde kalıyor

Veda Mektubu dizisinde Aslı karakterine hayat veren Rabia Soytürk’ün eski halini görenler adeta şoke oluyor.

Haber Giriş: 27 Şubat 2023 Pazartesi - 14:19
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Görenler hayretler içinde kalıyor! Veda Mektubu’nun Aslı’sı Rabia Soytürk’ün estetiksiz hali olay oldu

Veda Mektubu’nun Aslı’sı Rabia Soytürk’ün estetiksiz hali olay oldu. Görenler hayretler içinde kalıyor
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Yeni dizi Veda Mektubu’nda Aslı karakterine hayat veren Rabia Soytürk’ün eski halini görenler gözlerine inanamadı. Kanal D ekranlarında yayınlanacak olan Veda Mektubu’nda Aslı karakterine hayat veren ve güzelliğiyle mest eden Soytürk’ün estetiksiz fotoğrafı ortaya çıktı.

1999 doğumlu olan Soytürk yeni dizisi Veda Mektubu’nda Nurgül Yeşilçay’ın hayat verdiği Alanur karakterinin kızı Aslı’ya hayat verecek. 1.66 boyunda olan güzel oyuncu güzelliği ile dikkat çeken isimlerden biri.

Şahsiyet dizisinde Süveyda karakterine hayat veren Soytürk'ün rol aldığı yapımlar arasında Benim Adım Melek ve Gülperi de bulunuyor.

Estetiksiz haliyle adeta bambaşka biri olan Rabia Soytürk'ün yıllar içindeki değişimi çok konuşuluyor. 

İşte Soytürk'ün estetiksiz hali...

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