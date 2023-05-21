Rabia Soytürk sevgilisi ile ilk kez görüntülendi

Rabia Soytürk ile sevgilisi Fester Abdü, önceki gün Bebek’te görüntülendi. İkili basın mensuplarına poz verdikten sonra soruları yanıtladı.

Rabia Soytürk, Abdü ile güzel vakit geçirdiklerini belirtti. Genç oyuncu, Veda Mektubu dizisi hakkında ise, “Dizimiz çok güzel gidiyor. İnşallah önümüzdeki sezon da böyle devam eder” ifadelerini kullandı.

Soytürk, erkek arkadaşı Fester Abdü’nün Antalya’da yaşadığını belirterek, “Kendisi Antalya’da yaşıyor. Bazen işi için geliyor. Bir de benim için geliyor İstanbul’a. Onun dışında benim vaktim kısıtlı. Boş vaktimiz varken beraber vakit geçiriyoruz” şeklinde konuştu.