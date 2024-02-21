Radar cezaları iptal edilecek ödenen paralar geri alınacak. Mahkemenin kararı emsal niteliğinde

Trafikte hız sınırını aşan araçlara radarla ceza kesilmesi uygulaması, mahkeme kararıyla değişti. Mahkeme, radarlarda yüzde 2 hata payı olabileceğini belirterek, cezaların iptal edilmesine karar verdi. Bu karar, tüm trafik cezaları için örnek teşkil edecek.

İzmir’de bir avukat, 3 kilometre hız sınırını aştığı için aldığı cezaya itiraz etti. Menemen Sulh Ceza Hakimliği, avukatın haklı olduğuna hükmetti. Hakimlik, hız tespit cihazlarının maksimum yüzde 2 yanılma payı olabileceğini, bu nedenle cezanın hukuka aykırı olduğunu söyledi.

Avukat Oğuzhan Bizkevelci, kararı memnuniyetle karşıladı. Bizkevelci, “Mahkeme, hız ölçen cihazların yüzde 2 yanılabilir olduğunu kabul etti ve cezamı iptal etti. Bu karar, bu tür davalar için emsal olacak. Bu duruma düşen vatandaşlar, haklarını aramak için yargıya başvurabilirler” dedi.