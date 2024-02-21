Radar cezaları iptal edilecek ödenen paralar geri alınacak. Mahkemenin kararı emsal niteliğinde

Kaynak: HalkTV
Radar cezaları iptal edilecek ödenen paralar geri alınacak. Mahkemenin kararı emsal niteliğinde
Sürücülerin korkulu rüyası olan radarlar hakkında mahkemenin verdiği karar sürücülere "Ohh" dedirtecek türden. Tüm trafik cezaları için emsal nitelik taşıyacak karara göre, vatandaşların gerekli şartları sağlaması halinde cezaları iptal edilecek.

Trafikte hız sınırını aşan araçlara radarla ceza kesilmesi uygulaması, mahkeme kararıyla değişti. Mahkeme, radarlarda yüzde 2 hata payı olabileceğini belirterek, cezaların iptal edilmesine karar verdi. Bu karar, tüm trafik cezaları için örnek teşkil edecek.

İzmir’de bir avukat, 3 kilometre hız sınırını aştığı için aldığı cezaya itiraz etti. Menemen Sulh Ceza Hakimliği, avukatın haklı olduğuna hükmetti. Hakimlik, hız tespit cihazlarının maksimum yüzde 2 yanılma payı olabileceğini, bu nedenle cezanın hukuka aykırı olduğunu söyledi.

Avukat Oğuzhan Bizkevelci, kararı memnuniyetle karşıladı. Bizkevelci, “Mahkeme, hız ölçen cihazların yüzde 2 yanılabilir olduğunu kabul etti ve cezamı iptal etti. Bu karar, bu tür davalar için emsal olacak. Bu duruma düşen vatandaşlar, haklarını aramak için yargıya başvurabilirler” dedi.

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