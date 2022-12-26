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Düşman kardeşler gerildi. Radarlar tespit etti ateş açıldı

Kuzey Kore-Güney Kore geriliminde silahlar çekildi, havaya ateş açıldı. Güney Kore, Kuzey Kore'ye ait insansız hava araçlarının (İHA) hava sahasına girmesinin ardından ordusunun uyarı ateşi açtığını ve savaş uçakları havalandırdığını bildirdi.

Haber Giriş: 26 Aralık 2022 Pazartesi - 13:18
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Radarlar tespit etti ateş açıldı. Düşman kardeşler gerildi

Düşman kardeşler gerildi. Radarlar tespit etti ateş açıldı
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Açıklama Güney Kore Savunma Bakanlığı'ndan geldi. Bakanlık, Kuzey Kore'ye ait birkaç İHA'nın, sınır ihlali yaparak ülke hava sahasında tespit edildiğini duyurdu.

Bakanlık, Güney Kore ordusunun, savaş uçaklarını ve saldırı helikopterlerini Kuzey Kore İHA'larını düşürmek için havalandırmadan önce uyarılar yayımladığını ve uyarı atışları yaptığını belirtti.

İHA'ların düşürülüp düşürülmediğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Japon hükümeti ve Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, 23 Aralık'ta Kuzey Kore'nin balistik füze denemeleri yaptığını duyurmuştu.

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