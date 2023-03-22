Milan'da flaş Leao gelişmesi. Takımdan ayrılıyor mu

Milan'ın genç yıldızı Rafael Leao için yeni bir karar alındı.

Calciomercato'da yer alan habere göre; Milan, 23 yaşındaki Portekizli oyuncu ile yeni sözleşme görüşmelerine devam ediyor.

Haberde anlaşma sağlanamaması durumunda yazın Leao ile yolların ayrılabileceği belirtildi.



GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Milan'ın 6 milyon euro teklif ettiği Portekizli yıldızın 7,5 milyon euro artı imza parası istediği aktarıldı.

Oyuncu ile görüşmelerin devam ettiği kaydedildi.

Sözleşmesi 2024'te sona erecek olan genç oyuncuyu ücretsiz kaybetmek istemeyen Milan, anlaşma sağlayamaması halinde oyuncu için gelecek olan teklifleri değerlendirecek.

Başarılı oyuncu, Milan ile çıktığı 150 maçta 36 gol ve 31 asist yapma başarısı gösterdi.