Rafael Nadal tarihin en iyisini açıkladı. Verdiği isim hayranlarını üzdü

Bir süredir sakatlığı nedeniyle kortlardan uzak olan Nadal ezeli rakibi Djokovic'in tarihin en iyisi olduğunu söyledi

Rafael Nadal tarihin en iyisini açıkladı. Verdiği isim hayranlarını üzdü

Kariyerinde 22 grand slam şampiyonluğu bulunan ve sakatlığı nedeniyle sene başından bu yana kortlara çıkamayan İspanyol Rafael Nadal, ezeli rakiplerinden Sırp Novak Djokovic'i tarihin en iyi tenisçisi olarak gördüğünü söyledi.

İspanyol basınına konuşan 37 yaşındaki Nadal, son olarak ABD Açık'ı kazanmasının ardından tarihin en fazla grand slam şampiyonluğu yaşayan tenisçisi rekorunu (24) egale eden Djokovic'ten övgüyle bahsetti.

Sırp tenisçinin ilerleyen yaşına rağmen bu sezon 4 grand slam turnuvasından 3'ünü kazandığını hatırlatan Nadal, "Rakam ve istatistiklerde Djokovic'in benden daha iyi olduğu, tartışmasız bir gerçek. Diğer tenisçiler size ilham veya keyif verebilir, bu nedenle tercihiniz farklı yönde olabilir. Ama başarılarını da göz önüne alarak, tarihin en iyisi Djokovic ve bu konu, tartışmaya açık değil." ifadelerini kullandı.

Son yıllarda üst üste yaşadığı sakatlıklar nedeniyle 36 yaşındaki Djokovic ile arasındaki rekabette geriye düştüğü yönündeki değerlendirmelere saygı duyduğunu belirten Nadal, "Şanssızım. Tam olarak iyileşememem, bir şanssızlık. Novak da sakatlıklar yaşadı. Bu, sporun doğasında var. Ama bu durum, onun başarılarına mazeret olamaz. Onu tebrik ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Sakatlığını atlatarak kortlara dönmesi halinde grand slam sayısında Djokovic'i yakalamak gibi bir hedefi olmadığını vurgulayan Rafael Nadal, "Grand slam sayısında Djokovic'in önünde olduğum dönemde de şu anki düşüncelerime sahiptim. Onu geçmek için kişisel bir mücadeleye girmeyeceğim. Çünkü o karakterde bir insan değilim. Kariyerimden gayet memnunum." şeklinde konuştu.

Bu yıl Wimbledon'dan zaferle ayrılan vatandaşı 20 yaşındaki Carlos Alcaraz'ın performansını da çok beğendiğini aktaran Nadal, şunları kaydetti:

"Uzun süre, dünya 1 numarası olarak kaldı. Yaşı henüz çok genç olmasına rağmen, Djokovic'in rakibi olabilecek seviyedeki tek tenisçi, bence Alcaraz."

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