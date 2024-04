Rafael Nadal turnuvaya galibiyetle başladı

Rafael Nadal, Madrid Açık'ın ilk turunda bugün karşılaştığı Amerikalı genç raket Darwin Blanch karşısında 6-1, 6-0'lık setlerle önemli bir zafere imza attı.

37 yaşındaki Nadal, İspanya'nın başkentindeki Caja Magica Kortu'nda oynanan maçı bir saatten biraz daha uzun bir sürede tamamladığı müsabakayı baştan sona üstün götürdü. Bu karşılaşmada bir ATP 1000 turnuvasında görülen en büyük yaş farkı rekoru da (21 yıl, 117 gün) kırıldı.

Nadal, son sakatlığından döndükten sonra oynadığı üçüncü müsabakada da formda göründü. Nadal, Cumartesi günü gerçekleşecek ikinci turda Alex De Minaur'la karşılaşacak.

Usta raket galibiyetten sonra yaptığı açıklamada "Umarım elimden gelenin en iyisini yapabilir ve De Minaur'a karşı rekabetçi olabilirim. Bu muhteşem stadyumda, bana koşulsuz destek veren bir kalabalıkla birlikte korta çıkma şansını yakaladığım her an benim için çok şey ifade ediyor. Sadece her anın tadını çıkarmaya çalışıyorum. Yarın burada bir gün daha antrenman yapacağım ve yarından sonra tekrar korta çıkacağım. Bu his harika hissettiriyor" diye konuştu.