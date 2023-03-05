Rahim Ağzı Kanseri için nelere dikkat edilmeli

Çoğunlukla 45-50 yaş civarında görülse de son yıllarda genç kadınlarda da meydana gelmeye başlamıştır. Kadınlarda sık görülen ve ölümlere sebep olan meme ve akciğer kanserinden sonra gelen diğer kanser türü rahim ağzı kanseridir. Serviks yani rahim ağzı rahmin vajene açılan boyun kısmıdır. Rahim ağzı, rahmin içinde büyüyen bebeğin hamilelik süresince rahimde kalmasını sağlayan bir kapı gibidir. Ayrıca rahmi enfeksiyonlara karşı koruyucudur.

Rahim ağzı (Serviks) kanseri, rahim ağzında mevcut olan sağlıklı hücrelerin DNA’larında değişiklikler oluştuğunda başlar. Bu sağlıklı hücreler belirli bir hız ile büyür, çoğalmaya başlar ve belli bir zaman sonra yaşamaz yani ölür. DNA’da oluşan değişinimler, hücrelere kontrol dışı çoğalmalarını, büyümelerini söyler ve buna bağlı olarak yaşlı hücreler canlı kalırlar. Biriken bu anormal hücreler bir kitle oluşmasına neden olurlar. Buna da Rahim ağzı kanseri denir.

BELİRTİLERİ NELERDİR

Vajinadan sarkan ve ele gelen kitle

Normalin dışında kötü kokulu,sulu vajinal akıntı

Normal adet dışında hafif kanama ya da kan lekeleri

Cinsel ilişki sırasında veya sonrasında ağrı ya da oluşan kanama

Menopoz döneminden sonra oluşan kanama

Jinekolojik muayeneden sonra görülen kasık ağrısı veya kanama



RAHİM AĞZI KANSERİNİ ÖNLEMEK NE YAPMALI

Sigaradan uzak durun

HPV aşısı hakkında uzmandan bilgi alın

Rutin Pap Smear Testleri Yaptırın

Çok seks partnerlerinden kaçının

Güvenli seks için prezervatif kullanılmalı

RAHİM AĞZI KANSERİNİ TANISI NASIL OLUR

Rahim ağzı kanseri erken evrede belirti göstermediği için düzenli olarak pap smear testi yapılması rahim ağzı kanserlerini yakalamak için büyük önem taşır. Rahim ağzı kanserinin varlığından şüpheleniliyorsa, uzman doktora gidilmeli, doktor rahim ağzını kapsamlı bir biçimde muayene eder. Ayrıca anormal hücrelerin kontrolü için kolposkop uygulanır.

Tedavi yöntemi hastalığın evresine, varsa diğer ve sağlık sorunlarına göre değişmektedir. Hastalık ameliyat, radyasyon, kemoterapi ya da üçünün de uygulandığı tedavi edilebilir.