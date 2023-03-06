6 Mart 2023 Pazartesi
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Sağlık
  • >
  • Uzmanlardan kadınlara uyarı. Daha güzel görünmek isterken sağlığınızı riske atmayın

Uzmanlardan kadınlara uyarı. Daha güzel görünmek isterken sağlığınızı riske atmayın

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Mutlu Güngör, günde 4 mevsimin yaşandığı Ege ve Akdeniz kıyılarında kadınların daha güzel görünmek uğruna sağlığını riske attığını ifade ederek uyarılarda bulundu.

Haber Giriş: 6 Mart 2023 Pazartesi - 11:22
Takip Et

Uzmanlardan kadınlara uyarı

Uzmanlardan kadınlara uyarı. Daha güzel görünmek isterken sağlığınızı riske atmayın
+
Aa
-

İHA’nın haberine göre; Yüksek topuklu ayakkabı, daha ince gösteren lastikli kıyafetler ve damarlarda kan dolaşım düzenini bozacak kadar sıkı olan lastikli çorapların ilerleyen yaşlarda ciddi sağlık problemlerine neden olduğunu belirten Uzman Dr. Mutlu Güngör, kadınların kıyafet seçiminde sadece görünüme değil sağlığını da dikkate almasını önerdi.

Türkiye’de pek çok kadının yanlış kıyafet ve ayakkabı seçimine bağlı olarak genç yaşta çeşitli sağlık problemleri yaşadığını belirten Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Mutlu Güngör, 8 Mart hediyesi olarak sevdiği kadına giyim alacak olanların aldıkları hediyenin sağlıklı ve rahat olmasını da dikkat etmelerini istedi.

Türkiye’de pek çok kadında genç yaşta olmalarına rağmen yanlış giyinmeye bağlı şikâyetlerin her geçen gün arttığına dikkat çeken Uzman Dr. Mutlu Güngör şunları söyledi:

“Sağlıklı bir yaşam için uygun kıyafet ve giyim tarzı çok önemli. Özellikle aktivitelerin azaldığı uzun kış gecelerinde sürekli oturmak ya da zamanı yatarak geçirmek sağlık açısından ciddi sıkıntılara neden olabilir. Kadınlarımız gerek kıyafet seçiminde gerekse giyinmede sağlık ve rahatlıktan ziyade görünüme daha büyük önem veriyor. Bu durumu da sağlığı olumsuz etkiliyor. Daha güzel ve ince görünmek amacıyla hanımlar, seçtikleri kıyafetleri ile sağlıklarını olumsuz etkiliyor. Güzelliğini ve sağlığını korumak isteyen kadınlarımız kan dolaşımını olumsuz etkileyecek kıyafetlerden özellikle çok sıkı çorap ve streç pantolondan uzak dursun” 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İzmir'de tüm Türkiye'yi tedirgin eden görüntü
1
﻿İzmir'de tüm Türkiye'yi tedirgin eden görüntü
﻿İzmir'de tüm Türkiye'yi tedirgin eden görüntü
﻿Trabzonspor'da Ertuğrul Doğan Ahmet Ağaoğlu'na darbe yaptı! Levent Tan'dan müthiş iddia
2
﻿Trabzonspor'da Ertuğrul Doğan Ahmet Ağaoğlu'na darbe yaptı! Levent Tan'dan müthiş iddia
﻿Trabzonspor'da Ertuğrul Doğan Ahmet Ağaoğlu'na darbe yaptı! Levent Tan'dan müthiş iddia
﻿Meteoroloji uyardı: Çok şiddetli geliyor
3
﻿Meteoroloji uyardı: Çok şiddetli geliyor
﻿Meteoroloji uyardı: Çok şiddetli geliyor
﻿Meral Akşener masaya dönme koşulunu açıkladı
4
﻿Meral Akşener masaya dönme koşulunu açıkladı
﻿Meral Akşener masaya dönme koşulunu açıkladı
﻿Konya'da çirkin olay. Giresunsporlulara saldırdılar
5
﻿Konya'da çirkin olay. Giresunsporlulara saldırdılar
﻿Konya'da çirkin olay. Giresunsporlulara saldırdılar
﻿Amedspor Başkanı Yıldırım'dan çarpıcı iddia: TFF Başkanı Büyükekşi telefonu kapattı
6
﻿Amedspor Başkanı Yıldırım'dan çarpıcı iddia: TFF Başkanı Büyükekşi telefonu kapattı
﻿Amedspor Başkanı Yıldırım'dan çarpıcı iddia: TFF Başkanı Büyükekşi telefonu kapattı
﻿Fatih Altaylı'dan gündem ve Kızılay paylaşımı. En mutlu kişi çadır taciri Kerem Kınık olabilir
7
﻿Fatih Altaylı'dan gündem ve Kızılay paylaşımı. En mutlu kişi çadır taciri Kerem Kınık olabilir
﻿Fatih Altaylı'dan gündem ve Kızılay paylaşımı. En mutlu kişi çadır taciri Kerem Kınık olabilir
﻿İskenderun'da yükselen deniz suyu çekilmeye başladı
﻿İskenderun'da yükselen deniz suyu çekilmeye başladı
﻿İskenderun'da yükselen deniz suyu çekilmeye başladı
﻿Uzmanlardan kadınlara uyarı. Daha güzel görünmek isterken sağlığınızı riske atmayın
﻿Uzmanlardan kadınlara uyarı. Daha güzel görünmek isterken sağlığınızı riske atmayın
﻿Uzmanlardan kadınlara uyarı. Daha güzel görünmek isterken sağlığınızı riske atmayın
﻿İYİ Parti sözcüsü Kürşad Zorlu basın toplantısı düzenleyecek
﻿İYİ Parti sözcüsü Kürşad Zorlu basın toplantısı düzenleyecek
﻿İYİ Parti sözcüsü Kürşad Zorlu basın toplantısı düzenleyecek
﻿Rüyada intihar etmek ne anlama geliyor? Rüyada intihar etmek neye işaret?
﻿Rüyada intihar etmek ne anlama geliyor? Rüyada intihar etmek neye işaret?
﻿Rüyada intihar etmek ne anlama geliyor? Rüyada intihar etmek neye işaret?
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.