Rahmi Koç yine babalığını yaptı. Beşiktaş'a büyük kıyak

Kaynak: AA
Rahmi Koç yine babalığını yaptı. Beşiktaş'a büyük kıyak
Beşiktaş'ın yeni forma göğüs sponsoru Beko oldu.

Beşiktaş Kulübü, Beko ile 3 yıl sürecek forma göğüs sponsorluğu anlaşmasını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, anlaşma gelecek sezon başlayacak ve 3 sezon boyunca devam edecek.

Beko'nun daha önce Beşiktaş A Takımı'nın forma sırt sponsoru olduğu hatırlatılarak, şu ifadelere yer verildi:

"Beşiktaş A Erkek Futbol Takımı, 2022-2023 sezonundan itibaren forma sırt sponsorluğunu üstlenen efsane sponsorumuz Beko ile yeni bir anlaşma imzaladı. Beko'nun artık forma göğüs sponsoru olmasıyla gurur duyuyoruz. Başlangıçta üç sezon olarak planlanan işbirliğimizin son sezonunda, Beko'nun desteğini göğüse taşıyarak ve işbirliğimizi 3 sezon daha uzatarak tekrar teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Kulübümüz, Beko'nun desteğiyle sahadaki başarılarını ve güçlü performansını daha da ileriye taşıyacak. 2024-2025 sezonundan itibaren başlayacak olan ve 3 sezon boyunca sürecek olan bu işbirliği, hem kulübümüz hem de sponsorumuz için önemli bir adım olacak. Beko ile olan ortaklığımızın camiamıza büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz ve taraftarlarımızı takımımızı desteklemeye ve başarılarımızı birlikte kutlamaya davet ediyoruz."

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