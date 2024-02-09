Emre Belözoğlu Kazımcan'a güvenmedi bir sol bek daha aldı

MKE Ankaragücü, transfer sezonunun kapanmasına dakikalar kala Adana Demirspor ile yollarını ayıran Abdurrahim Dursun'u kadrosuna kattı.

Sarı-lacivertli kulüp, 25 yaşındaki sol bekle 2.5 yıllık bir sözleşme imzaladı.

Transfer işlemleri Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirilen ve lisansı çıkarılan Abdurrahim, bu sezon Adana Demirspor formasıyla 12 resmi maça çıktı.

MKE Ankaragücü, daha önce Galatasaray'dan kiraladığı Kazımcan Karataş'tan sonra bu transfer dönemindeki ikinci sol bek takviyesini gerçekleştirmiş oldu.