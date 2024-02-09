Beşiktaş Al-Murati'nin maliyetini açıkladı. Satın alma maddesinde sürpriz detay

Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş Al-Murati'nin maliyetini açıkladı. Satın alma maddesinde sürpriz detay
Braga forması giyen Al-Musrati kiralık olarak Beşiktaş'a transfer oldu.

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş Braga’dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Al-Musrati’nin sözleşme detaylarını duyurdu.

Siyah-beyazlılardan KAP’a yapılan açıklamada, “Almoatasembellah Ali Mohamed Al-Musrati'nin transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır SC Braga kulübüne 2023-2024 sezonu için net 1.000.000 Avro kiralama bedeli ödenecektir Ayrıca sözleşmedeki şartların gerceklesmesi durumunda oyuncunun kalıcı transferi hükmü devreye girecek ve SC Braga kulübüne transfer bedeli olarak 11.000.000 Avro ödeme yapılacaktır” denildi.

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