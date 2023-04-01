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Ramazan ayında cami musluksuz kaldı

Samsun'da bir caminin abdesthane bölümünün muslukları kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından çalındı. Abdest alamayan vatandaşlar, bu duruma tepki gösterdi.

Haber Giriş: 1 Nisan 2023 Cumartesi - 16:01
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Ramazan ayında cami musluksuz kaldı

Ramazan ayında cami musluksuz kaldı
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İHA'nın haberine göre, İlkadım ilçesinde bulunan Ulugazi Camii'nin abdesthane bölümüne giren hırsız veya hırsızlar, yaklaşık 10 musluğu yerinden sökerek çaldı. 

Abdest almak için gelen cemaat muslukların yerinde olmadığını görünce durum polise bildirildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı.

Cemaat ise hırsızlara tepki gösterdi. Abdest alamadığını söyleyen Nazım Öztürk, "Abdest almaya gelmiştim ve tuvaleti kullanacaktım. Bu işi duydum ve çok üzüldüm. Ramazan'da yapılacak bir olay değildir. Çok çirkin bir olaydır. Onları alıp da ne işine yarayacak. Aldığın para seni kurtarır mı? Bana göre çok büyük ahlaksızlık. Bu bütün milletin malını çalmaktır. Çeşmeleri almışlar, sular kesik ve abdestimi alamadan gidiyorum" dedi.

Mehmet Yüksel ise, "Ramazan gününde yazık günah. Allah ıslah etsin. Bir musluk parasına mı kaldılar. Yazıklar olsun. Adam 'abdest alamadım' diyor. 'Başka yere abdest almaya gittim' diyor" diye konuştu.

 

 

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