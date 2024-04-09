Deprem bölgesi Malatya’dan bayram telaşı

Kaynak: İHA
Deprem bölgesi Malatya’dan bayram telaşı
Deprem bölgesi Malatya’da Ramazan Bayramı öncesi geçici konteyner çarşılarda canlılık yaşanıyor.

6 Şubat depremlerinin en büyük yıkımın maruz kalan illerin başında yer alan Malatya, Ramazan Bayramı’na hazırlanıyor.

Türkiye’nin inci şehirleri arasında yer alan Malatya, deprem kalıntılarını taşımaya devam ediyor. Neredeyse sayılı binaların ayakta kaldığı nadide şehrin esnafları, deprem öncesi hatırları canlandırmak için kolları sıvadı.

Malatya merkezinde yer alan şemsiyeli sokağı yeniden inşa eden esnaf, vatandaşın acılarını dindirmek için çalışmalar yapıyor.

Malatya sadece şemsiyeli sokağıyla değil, kernek şelalesi, hürriyet parkı, kanal boyuyla renk renk görüntülere ev sahipliği yapıyor.

Her köşesi ayrı bir cennet olan Malatya halkı, eski günlerini yenide canlandırmak için seferber oluyor.

Malatya merkezde bulunan çarşının da yıkılması ile esnaf, kendileri için yapılan geçici konteyner çarşılarda hizmet vermeye başladı.

malatya1.jpgRamazan Bayramı öncesi de yoğunluğun yaşandığı geçici konteyner çarşılarda vatandaşlar bayram alışverişi için hazırlıklar yapıyor.
Malatya Büyükşehir Belediyesi yanında kurulan geçici iş merkezinde bulunan esnaf, yıkılan çarşıdaki Şemsiye Sokak hatırasını yaşatmak için konteyner çarşıda Şemsiye Sokak kurdu.

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Malatyalıların deprem öncesi Yeni Cami yanında bulunan Şemsiye Sokak’taki bayram telaşını konteyner çarşıda da yaşatmak amacıyla böyle bir girişimde bulunduklarını söyleyen esnaf, “Deprem öncesi çarşımızın o canlılığını o ruhunu burada yaşatmak istedik” dedi

malatya3.jpgBayram öncesi alışveriş yoğunluğunun da iyi olduğunu ve vatandaşların konteyner çarşıya ilgi gösterdiğini ifade eden esnafın tek temennisi ise Malatya’nın bir an önce ayağa kalkması ve çarşının yine o eski günlerine dönmesi.

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