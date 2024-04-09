Müteahhitlik sektöründen milyarlarca dolarlık projeler

Ticaret Bakanlığı verilerine göre, Kovid-19 salgınının dünya ekonomisinde yarattığı olumsuz etkinin azalmasına paralel olarak Türk firmalarının yurt dışında üstlendiği projelerin bedeli 2021'de 31,1 milyar dolara çıkmıştı.

Bu rakam, 2012 ve 2013'ten sonra yıllık bazda en çok üstlenilen proje değeriyken, 2021'de üstlenilen proje sayısı ise 454 oldu.

Yurt dışı müteahhitliğinin 2022'de üstlendiği projelerin bedeli 19,9 milyar dolar olurken, proje sayısı ise 506 oldu.

Sektör, 2023’ü de küresel ekonomik sorunlar ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nın etkisinde geride bıraktı. İlgili dönemde sektörün aldığı proje sayısı 431 iken, proje bedeli 28 milyar dolar oldu.

Türk müteahhitlik sektörü 2024’ün ilk çeyreğinde yurt dışında 40 proje üstlenirken bunların bedeli ise 4,3 milyar dolar olarak hesaplandı.

RUSYA İLK SIRADA YER ALIYOR

Yurt dışı müteahhitlik sektörü, 1972'den mart sonuna kadar 136 ülkede 507,2 milyar dolar değerinde 12 bin 164 proje aldı.

Bu dönemde üstlenilen projelerin ülkelere göre dağılımında Rusya, yüzde 20,1'lik payla ilk sırada oldu. İlgili ülkede bugüne kadar 102,1 milyar dolarlık proje yürütülüyordu.

Türk müteahhitlerin yurt dışında şimdiye kadar aldıkları projelerde yüzde 13,8 oranlarıyla konut ile kara yolları, tünel ve köprü sektörleri ilk sırada yer aldı.

Bu sektörleri, yüzde 8,7 ile enerji, yüzde 7 ile ticaret merkezi ve yüzde 6,6 ile havalimanı yatırımları izledi.

ULUSLARARASI REKABET

Ayrıca ENR Dergisinin bir yıllık sürede üstlenilen uluslararası projelerin toplam bedeli üzerinden her yıl belirlediği dünyanın en büyük 250 müteahhitlik firmasını gösteren listede Türkiye, 2003’de sadece 8 müteahhitlik firmasıyla bulunurken 2023'te 40 firmayla sıralamada yer aldı.

Derginin 2023 sayısında bulunan bu firmalardan 6'sı söz konusu listede ilk 100 firma arasında bulunurken, 2 Türk firması ise ilk 50'ye girdi. Türkiye, firma sayısı yönüyle Çin'den sonra listede ikinci sırada yer alıyor.