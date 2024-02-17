Ramazan gelmeden pidesi zamlandı

Ramazan ayına özel pidenin fiyatı Kocaeli’de iki katına çıkıyor. Geçen yıl 10 TL olan 310 gram pide, bu yıl 20 TL olacak. 620 gram pide ise 20 TL’den 40 TL’ye yükselecek. Ramazan ayının 11 Mart’ta başlayacağı ve pidenin o tarihte satışa sunulacağı bildirildi.

Fırıncılar, pide fiyatlarını İstanbul’daki rakamlara göre belirleyeceklerini söyledi. Ramazan pidesinin maliyeti, un, susam ve maya gibi malzemelerin fiyatlarının artması nedeniyle yükseldi.

Fırıncılar, “Unun çuvalı 350 TL’den 850 TL’ye yükseldi. Susam da 40 TL’den 100.00 TL’ye çıktı. Maya derseniz oda 240 TL’den 450.00 TL’ye çıktı. Bizde bunu zam alarak pide fiyatlarına yansıtacağız” diye konuştu.

Fırıncılar, işçilik maliyetinin de un maliyetini aştığını belirtti. Fırıncılar, pideye zam yapmanın kaçınılmaz olduğunu ifade etti. Ramazan pidesinin fiyatı, tüm Türkiye’de artacak.