Emeklilerden ikramiye isyanı. 6 yıl önce koyun alınıyordu şimdi 5 kilo et alınamıyor

Emeklilerden bayram ikramiyesi isyanı geldi. Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün , yeniden güncelleme yapılması gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Ordu mitinginde açıklanan emekli zammına Türkiye Emeklilen Derneği TÜED'in Genel Başkanı Kazım Ergün'den açıklama geldi. TÜED Başkanı Ergün, son 6 yılda dini bayramlarda ödenen bayram ikramiyesi ile 2018 yılında küçükbaş kurbanlık alan emeklilerin 2024'te sadece 4,5 kilo et alabildiklerini ifade etti.

Ergün yaptığı açıklamada, ikramiyenin TÜİK rakamlarına göre yüzde 184 reel kayba uğradığını belirtti. Çünkü, Erdoğan yüzde 50 zam yapıldığını ve 3 bin liraya çıkarıldığını ifade etmişti. Emekli Derneği Başkanı Ergün'e göre bu rakamın da güncellenmesi gerektiğini ifade etti.

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün de, emekliye bayram ikramiyesinin 3 bin liraya yükseltilmesi hakkında açıklama yaptı.

Son 6 yılda dini bayramlarda ödenen bayram ikramiyesi ile 2018 yılında küçükbaş kurbanlık alan emeklilerin 2024 yılında sadece 4,5 kilo et alabildiğini ifade eden Kazım Ergün TÜİK’in rakamlarına göre bile yüzde 184 reel kayba uğradığını kaydetti.

Kazım Ergün açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Yani TÜİK rakamlarını dikkate alarak bir hesaplama yapılsa dahi en düşük emekli ikramiyesinin 5 bin 679,08 TL olması gerekir. Piyasa koşullarına bakıldığında ise o günlerde bir küçükbaş kurbanlık fiyatı baz alındığında yaklaşık aynı rakama ulaşılmaktadır ancak açıklanan 3 bin TL ikramiye tutarı; kabul edilebilir, sindirilebilir, vicdanlarda onaylanabilir bir rakam olmaktan uzak kalmıştır. Bu gerçekler doğrultusunda emekli bayram ikramiyeleri de gerçekçi kriterlere göre yeniden güncellenmelidir.”