30 Mart 2023 Perşembe
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Ramazanda sigara bırakmak daha mı zor

Prof. Dr. Galip Ekuklu, ramazanın sigarayı bırakmak için bir fırsat olduğunu söyledi. İşte ayrıntılar…

Haber Giriş: 30 Mart 2023 Perşembe - 17:43
Takip Et

Ramazanda sigara bırakmak kolay mı

Ramazanda sigara bırakmak daha mı zor
+
Aa
-

Trakya Üniversitesi  Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ekuklu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sigara, elektronik sigara, nargile gibi tütün ürünlerinin sağlık açısından zararlı olduğunu vurguladı. Ramazanda bazı sigara tiryakilerinin ezan okunduğu gibi sigara yaktığını belirten Ekuklu, "İftarı sigarayla açmak oldukça zararlıdır. Sigarayla iftar yapıldığında midedeki asit salgısı ciddi bir şekilde artarak mide rahatsızlıklarına neden olur. Dumanla birlikte akciğerler de bundan çok olumsuz etkileniyor." diye konuştu.

Ramazan ayının sigarayı bırakmak için bir fırsat olduğunu vurgulayan Ekuklu, şunları söyledi:

"Ramazanda sigara tiryakileri günün uzunca bir süresini sigarasız geçiriyor. Nikotin bağımlılığı, psikolojik bağımlılık gibi sigaranın çeşitli bağımlılık türleri var. Sigara tüketen insanları en çok psikolojik bağımlılık etkiliyor. Ramazanda tiryakiler oruç tutarak sigaradan kurtulmuş oluyor. Özellikle bırakmak isteyenler için nikotin bağımlılığı da ciddi bir sorun. Sigarayı bırakmak için bir niyet varsa ramazan ayı onlar için bir fırsat olabilir."

"KARARLILIK ÇOK ÖNEMLİ"

Ekuklu, sigarayı bırakmak isteyenlerin kesin bir kararlılıkla hareket etmesi gerektiğini söyledi. Tiryakilerin tüm gün "iftar olsun" diye beklediğini, sigarayı aklından çıkaramadığını anlatan Ekuklu, şunları söyledi:

"Ramazanda sigarayı bırakma niyetindeyseler kararlı olmak, zaman belirlemek çok önemlidir. 'Ramazanda sigarayı bırakacağım' gibi zaman belirleme, bırakmayı kolaylaştıran yardımcı bir yöntemdir. 'Ramazanla birlikte sigarayı bırakacağım' diye bir motivasyon varsa nikotin bağımlılığını ortadan kaldırmak için nikotin bantları kullanılabilir. Tütün ürünlerini bırakmakta kararlılık, tarih belirleme, başarıyı artıran faktörlerdir. 'Ramazanda sigarayı bırakacağım' dendiğinde ekstra motivasyona neden olur. Burada yardıma ihtiyaç duyanlar için zaten devlet hastanelerinin sigara bıraktırma üniteleri var. Sağlık Bakanlığınca ilaç desteği, nikotin bandı desteği de yapılıyor. Oralardan da destek alınarak ramazan sigarayı bırakmak için bir fırsat olabilir."

AA

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İlk defa böyle bir anket yayımlandı. Hangi ittifak nerede kazanıyor
1
﻿İlk defa böyle bir anket yayımlandı. Hangi ittifak nerede kazanıyor
﻿İlk defa böyle bir anket yayımlandı. Hangi ittifak nerede kazanıyor
﻿Bankalar EYT'liler için promosyon yarışına girdi. O banka çıtayı zirveye taşıdı
2
﻿Bankalar EYT'liler için promosyon yarışına girdi. O banka çıtayı zirveye taşıdı
﻿Bankalar EYT'liler için promosyon yarışına girdi. O banka çıtayı zirveye taşıdı
﻿Hatay'da 3,9 büyüklüğünde deprem
3
﻿Hatay'da 3,9 büyüklüğünde deprem
﻿Hatay'da 3,9 büyüklüğünde deprem
﻿EYT'de yeni gelişme. SGK'daki işlemlerin hızlandırılması için flaş karar
4
﻿EYT'de yeni gelişme. SGK'daki işlemlerin hızlandırılması için flaş karar
﻿EYT'de yeni gelişme. SGK'daki işlemlerin hızlandırılması için flaş karar
﻿Bakırköy’de kontrolden çıkan araç metro yoluna uçtu: 2 yaralı
5
﻿Bakırköy’de kontrolden çıkan araç metro yoluna uçtu: 2 yaralı
﻿Bakırköy’de kontrolden çıkan araç metro yoluna uçtu: 2 yaralı
﻿‘Ertelendiği’ söylendi. ‘İptal edildi’ denildi. TOKİ kura sonuçları açıklandı
6
﻿‘Ertelendiği’ söylendi. ‘İptal edildi’ denildi. TOKİ kura sonuçları açıklandı
﻿‘Ertelendiği’ söylendi. ‘İptal edildi’ denildi. TOKİ kura sonuçları açıklandı
﻿CHP'den İktidara petrol tazminatı tepkisi. Türkiye ne kadar ödeyecek?
7
﻿CHP'den İktidara petrol tazminatı tepkisi. Türkiye ne kadar ödeyecek?
﻿CHP'den İktidara petrol tazminatı tepkisi. Türkiye ne kadar ödeyecek?
﻿UEFA'dan flaş Sivasspor kararı. Cezalar açıklandı
﻿UEFA'dan flaş Sivasspor kararı. Cezalar açıklandı
﻿UEFA'dan flaş Sivasspor kararı. Cezalar açıklandı
﻿Yüksekova'da uyuşturucu operasyonu
﻿Yüksekova'da uyuşturucu operasyonu
﻿Yüksekova'da uyuşturucu operasyonu
﻿Lise çıkışında bıçaklı kavga: 1 yaralı
﻿Lise çıkışında bıçaklı kavga: 1 yaralı
﻿Lise çıkışında bıçaklı kavga: 1 yaralı
﻿İngiltere Kralı Charles, Ukraynalı mültecilerle bir araya geldi
﻿İngiltere Kralı Charles, Ukraynalı mültecilerle bir araya geldi
﻿İngiltere Kralı Charles, Ukraynalı mültecilerle bir araya geldi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.