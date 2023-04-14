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Ramazan’ın son Cuma namazı Bursa Ulu Cami de kılındı

Ramazan ayının son Cuma namazı Bursa Ulu Cami de kılındı. Camiye Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Togg ile gitti.

Haber Giriş: 14 Nisan 2023 Cuma - 15:08
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Ramazan’ın son Cuma namazı Bursa Ulu Cami de kılındı

Ramazan’ın son Cuma namazı Bursa Ulu Cami de kılındı
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Ramazan ayını en iyi şekilde ibadetle değerlendirmek isteyen Bursalılar son cuma namazında camilerde boş yer bırakmadı.

Camilerin iç mekanları tamamen dolarken avlularda da vatandaşlar saf tuttu.

İbadetlerini huşu içinde yapan vatandaşlar Ramazan ayının son cuma namazını kılmanın mutluluğunu yaşarken Ramazan ayını uğurluyor olmanın hüznünü yaşadı.


Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, cuma namazına Togg ile gelince vatandaşlar da büyük heyecan yaşadı. Avluda sergilenen Togg ile vatandaşlar bol bol fotoğraf çekindi.

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