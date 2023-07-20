Rammstein grubunun yıldızı gönlünü Türk modele kaptırdı

Rammstein grubunun solisti Richard Kruspe ile Türk model Seray Öztürk aşk yaşıyor.

Rammstein grubunun yıldızı gönlünü Türk modele kaptırdı

Rammstein grubunu kuran dünyaca ünlü Alman müzisyen Richard Kruspe'nin model Seray Öztürk ile aşk yaşadığı ortaya çıktı.

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Bir süredir birlikte olan çifti paylaşımları ele verdi.

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Snobmagazin'in haberine göre; Aynı zamanda avukat olan model, geçtiğimiz günlerde sevgilisinin Almanya'daki konserine gitti.

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Alman sanatçı, konser esnasında sevgilisinin olduğu yer sık sık eliyle işaret etti.

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O anı Instagram'dan paylaşan Öztürk, "Küçükken o benim çocukluk aşkımdı görünüşe bakılırsa şimdi ben onun... Konser sonrası, 'Dakikalarca elimle seni gösterdim görmedin mi?" diye yazdı.

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Öztürk'ün konseri özel bir alanda takip ettiği görüldü.

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Model, sahne sonrası sevgilisi Kruspe'nin kıyafetiyle poz vererek, "İnanamıyorum bana favori kıyafetini verdi hiç üstünden çıkarmadığı... Kimseye yapmazmış. Bir de bana çiçek hediye etti tatlış" notunu düştü.

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