RAMS Başakşehir, Leo Dubois'i renklerine bağladı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden RAMS Başakşehir, Galatasaray'dan 29 yaşındaki sağ bek oyuncusu Leo Dubois'i sezon sonuna dek kiraladı.

Konuyla ilgili turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Galatasaray Spor Kulübü'nde forma giyen Léo Michel Joseph Dubois ile 2023-2024 sezonunun sonuna dek kiralık olarak anlaşma sağladı. Léo Dubois'e ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Galatasaray formasıyla geçen sezon 25 resmi maça çıkan Dubois, 1 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.