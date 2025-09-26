Rantın büyüğü Çerçioğlu'na mı? Miktar dudak uçuklattı... "AKP'ye geçmeden iki gün önce..."

Günel, "Uzman personelimizce yapılan incelemeler sonucunda ortaya çıkardık. Yapılan incelemelerde çevredeki parsellerin imar hakkının kendi parsellerine aktarıldığını, ayrıca zeytinlik alanlarının villa inşaatına açıldığını gördük. Bunun yanı sıra, Çerçioğlu ailesinin ödemesi gereken imar harçlarının da usulsüz bir şekilde Sultanhisar Belediyesi tarafından ödendiğini tespit ettik" dedi.

AKP’ye geçen Çerçioğlu hakkında yakınlarına ikinci maaş iddiası

Kuşadası Belediye Başkanı ve CHP Grup Başkan Vekili Ömer Günel, Çerçioğlu ailesine 522 milyon liralık bir imar rantı sağlandığını iddia etti. Özlem Çerçioğlu’nun CHP’den AKP’ye geçişinden önce gerçekleştirilen imar onaylarıyla, Çerçioğlu ailesinin Jannak firmasına ait iki parselde yapılan düzenleme sonucunda, çevredeki komşu arsaların yapılaşma haklarının usulsüz bir şekilde Çerçioğlu ailesine aktarıldığı belirtildi.

"BU DURUM CİDDİ BİR 'KAMU ZARARI' DOĞURMUŞTUR"

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve ailesine ait Sultanhisar’daki otel ve zeytinlik arazileriyle ilgili imar planı değişikliklerini gündeme getirdiklerini belirterek, şunları söyledi:

"Özlem Çerçioğlu’nun AKP’ye katılmasından iki gün önce Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi’nden geçirilmesini sağladığı imar revizyonlarıyla ailesine toplamda 522 milyon liralık rant yaratıldığını, uzman personelimizce yapılan incelemeler sonucunda ortaya çıkardık. Yapılan incelemelerde çevredeki parsellerin imar hakkının kendi parsellerine aktarıldığını, ayrıca zeytinlik alanlarının villa inşaatına açıldığını gördük. Bunun yanı sıra, Çerçioğlu ailesinin ödemesi gereken imar harçlarının da usulsüz bir şekilde Sultanhisar Belediyesi tarafından ödendiğini tespit ettik. Bu durum ciddi bir 'kamu zararı' doğurmuştur."

Özlem Çerçioğlu, CHP’li başkanı tutuklatmak için kolları sıvadı! Uyaranlara "İktidar gücü elimde" mesajı... İş insanlarına 'iftira atın' baskısı yaptırdı...

"BÜROKRATLAR HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ"

Başkan Ömer Günel’in, yapılan revizyonlarla Çerçioğlu ailesi tarafından edinilen imar rantı ve ortaya çıkan kamu zararı için yaptığı itiraz çağrısı, Belediye Meclis üyeleri ve vatandaşlarca karşılık buldu. İtirazlarını yapan vatandaşlar ve bazı Meclis üyeleri, "Usulsüz şekilde yapılan, kamu zararı oluşturan ve bir ailenin şahsına ait arazilerde yaratılan rantı onaylayan Özlem Çerçioğlu ve Sultanhisar Belediye Başkanları ile diğer bürokratlar hakkında suç duyurusunda bulunacağız" ifadelerini kullandı.

Kuşadası Belediyesi yapılan itirazların ana gerekçelerini şöyle sıraladı:

"- Yapı yasaklı alanlar plan genelinde yeşil alan olarak belirlenmişken ve plan notlarında da açıkça belirtilmiş olmasına rağmen, bazı parseller kapsam dışı bırakılarak imara açılmıştır.

- Plan genelinde, Nazım İmar Planı’na uygun olarak Uygulama İmar Planı’nda yoğunluk belirtilmesi gerekirken bazı bölgelerde buna uyulmamış; uygulama imar planında bazı parsellerin yoğunluk hesabı Nazım İmar Planı’na aykırı olarak yapılmıştır.

- Zafer Mahallesi 131 ada ve çevresinde kamu yararı gözetilerek, Uygulama İmar Planı esas alınarak imar uygulaması yapılan parseller, eşitlik ilkesine aykırı şekilde kısmen yeşil alan olarak planlanmış; bu bölgeden artan emsal hakkı başka adalara aktarılarak haksız kazanç sağlanmıştır.

Çerçioğlu başkanlığında belediye meclisinde büyük kriz!

- Mevcut planda okul alanı bulunan bölgelerin ilgili kurumlardan görüş alınmadan yerlerinin değiştirildiği ve kaldırıldığı görülmüştür."

- "Revizyon Uygulama İmar Planı’nda farklı plan kararları üretilmiş ve Nazım İmar Planı kararlarına aykırı kullanımlar getirilmiş; dolayısıyla plan hiyerarşisine uyulmamıştır.

- Bazı yapı adalarında emsal (inşaat yoğunluğu) artırılmış, ancak kentsel ve sosyal teknik altyapı alanları bu artışa rağmen nüfusa uygun şekilde planlanmamıştır.

- Planlama bölgesine ait, planlamaya altlık teşkil etmesi gereken jeomorfoloji, bakı, eğim analizleri ve diğer analiz-sentez çalışmaları yapılmamıştır.

- Onaylanan plan; plan ana kararlarını, sürekliliğini, bütünlüğünü ve sosyal-teknik altyapı dengesini bozacak nitelikte olup kamu yararı içermemekte, teknik ve nesnel gerekçelere dayanmamaktadır."