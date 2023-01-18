Rapçi Ezhel Türküye için birincilik vaadetti.

Uzun süredir Almanya'da yaşayan Rap sanatçısı Ezhel, Eurovision Şarkı Yarışması'na ilişkin olarak sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. ‘Geceler’, ‘Bul Beni’, ‘Allah’ından Bul’, ‘İmkansızım’, ‘Hayrola’ gibi birçok popüler rap şarkıyla adını yazdıran Ezhel, Eurovision'a yeşil ışık yaktı.

"BİRİNCİLİK VADEDİYORUM"

Türkiye'yi, 2012 yılında son kez Can Bonomo temsil etmişti. 10 seneden beri Türkiye, Eurovision Şarkı Yarışması'nda yer almıyor. Ünlü rapçi Ezhel, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Size Eurovision’da birincilik vaadediyorum" ifadesini kullandı.