Rapçi Maestro hayatını kaybetti. Hip hop dünyası yasta

Maestro adıyla tanınan rapçi Berk Karadaş, kalp rahatsızlığından dolayı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.



Karadaş'ın ölüm haberinin ardından bir paylaşım yapan rapçi Allame, "Az evvel Maestro’nun vefat haberini aldım, ailesine baş sağlığı diliyorum. Camiamızın başı sağ olsun. Mekanın cennet olsun kardeşim." ifadelerini kullandı.







Rapçi Sayedar, Twitter hesabından, "Daha geçen hafta yeni albümünden bahsediyordun. 'Ona da bir şarkı yapalım, Sansasyonel 2’yi de yapalım, 2023 bambaşka olacak diyordun..' Bıraktın bizi be Maes.. Çok üzgünüm, çok.. İyi ki hayatımıza girdin. Beta’ya da selam götür bizden.." yazdı.







Rapçi Joker de "Güne çok kötü bir haberle uyandık ne yazık ki Türkçe Rap’in en özgün stillerinden birine sahip özellikle 2014-15 yıllarında çok yakın takıldığımız arkadaşım canım Maestro vefat etmiş. Herkese sabırlar diliyorum. Çok üzgünüm çok!" dedi.







Rapçi Fuat Ergin ise yaptığı paylaşımda, "Maestro ile ilk kez geçtiğimiz aylarda Jokerle Kezzo'nun konserinde tanıştık. ilk ve son karşılaşmamızmış.kalan güzel enerjiyle hatırlayacağım kardeşim. Rest in Peace." notunu düştü.







Bir başka Rapçi Hidra ise "Mekanın cennet olsun Maestro.. Çok çok üzücü berbat bir haber yine paramparça olduk hepimizin başı sağ olsun." dedi.







Berk Karadaş, 1989 yılında İstanbul'da doğdu. Karadaş, 2014 yılında ilk rap kaydını aldı. Kadıköy Acil grubunda da yer alan rapçi, İstanbul Trip bünyesinde üretimine devam etti.







Karadaş’ın cenazesi yarın öğle namazının ardından Maltepe Merkez Camii’nde kılınacak cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlanacak.