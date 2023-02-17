Rapçi 'Maestro' son yolculuğuna uğurlandı

Rap dünyasında 'Maestro' adıyla tanınan Berk Karadaş, kalp rahatsızlığından dolayı kaldırıldığı hastanede 34 yaşında hayatını kaybetti.

Karadaş için Maltepe’de bulunan Merkez Camii’nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene Berk Karadaş’ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra rap camiasından isimler ile vatandaşlar katıldı.



Öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Karadaş’ın Beşiktaş forması ve atkısının koyulduğu tabutu omuzlarda cenaze aracına kondu.

Ünlü rapçinin naaşı Gülsuyu Mezarlığı'na defnedildi.

BERK KARADAŞ (MAESTRO) KİMDİR

Gerçek adı Berk Karadaş olan ünlü rapçi, 1989 İstanbul doğumlu. 1999 yılında rap müzik dinlemeye başlayan ünlü isim, 2014 yılında ise ilk kaydını almayı başardı.

Kadıköy Acil grubunda da yer alan ünlü isim, İstanbul Trip bünyesinde üretimine devam etti.

Rapçi Maestro Berk Karadaş, 15 Şubat 2023 çarşamba günü kalp rahatsızlığı nedeniyle vefat etti ve hayranlarını üzdü.