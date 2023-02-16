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Efsane oyuncu Raquel Welch hayatını kaybetti. Acı haberi menajeri duyurdu

Dünyaca ünlü ABD'li oyuncu Raquel Welch, 82 yaşında vefat etti. Bir süredir hastalıkla mücadele ettiği öğrenilen Welch’in ölüm haberi menajeri tarafından da doğrulandı. 

Haber Giriş: 16 Şubat 2023 Perşembe - 11:00
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Ünlü oyuncu Raquel Welch hayatını kaybetti

Efsane oyuncu Raquel Welch hayatını kaybetti. Acı haberi menajeri duyurdu
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ABD'li oyuncu Raquel Welch 82 yaşında hayatını kaybetti. Raquel Welch’in ölüm haberi menajeri tarafından doğrulandı. Yapılan açıklamada ünlü oyuncunun geçirdiği kısa bir hastalığın ardından hayatını kaybettiği belirtildi.

1940'ta Chicago'da doğan Raquel Welch’in babası Bolivyalı, annesi ise ABD’liydi. California’da büyüyen Welch, 1960 ve 70’li yıllarda sayısız filmde başrol oynamıştı.

'Fantastic Voyage' ve 'One Million Years BC' filmleriyle adını tüm dünyaya duyuran Raquel Welch, sinema tarihinin en güzel yıldızlarından biri olarak tanınıyordu.

Welch, 50 yıllık oyunculuk kariyeri boyunca 30’dan fazla filmde oynamış ve 50’den fazla dizide yer almıştı.

'Üç Silahşörler’in 1974’teki yeniden çevriminde oynadığı 'Constance de Bonacieux' rolüyle Altın Küre kazanan Raquel Welch, gençliğinde Hollywood’un ‘sarışın bomba’ olarak anılan isimlerinin başında geliyordu.

4 kez evlilik yapan Raquel Welch, ilk kez nikâh masasına oturduğu ve 1964'te boşandığı lise aşkı James Welch'in soyadını hayatı boyunca taşımaya devam etmişti.

Raquel Welch'in bu birliktelikten Damon Welch ve Tahnee Welch adında iki çocuğu var. Welch'in kızı Tahnee Welch de annesi gibi modellik ve oyunculuk yapmış, 90'ların sonunda kariyerini noktalamıştı.

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