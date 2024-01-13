Rashica 'Beşiktaş'a enerji kattı' dedi Santos'u öve öve bitiremedi

Beşiktaş, Fatih Karagümrük engelini 3-0'la geçerken, Milot Rashica da takımın iyilerindendi. Galibiyete 1 golle katkı sağlayan Kosovalı futbolcu, yeni teknik direktörü Fernando Santos'a övgüler yağdırdı.

Rashica, "Yeni fikirler ve farklı bir enerjiyle geldi hocamız. Buna ihtiyacımız vardı. Takımdaki herkes reaksiyon gösterdi. Şiddetti bir oyun ortaya koyduk" ifadesini kullandı.

Fernando Santos'un oyun tarzını bildiklerini kaydeden Rashica, "Farklı fikirlere sahip. Bu fikirleri bize yansıtmaya çalışıyor. Kendi ekibi var. Bu konular üzerinde duruyoruz. Önümüzde çok zaman var. Daha da iyi olacağız" yorumunu yaptı.

Rashica son olarak Semih Kılıçsoy için de "Büyük bir potansiyele sahip" ifadesini kullandı.