Erman Toroğlu Beşiktaş Karagümrük maçından sonra küplere bindi: Görmemek için aptal olmak lazım

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Erman Toroğlu Beşiktaş Karagümrük maçından sonra küplere bindi: Görmemek için aptal olmak lazım
Erman Toroğlu, Beşiktaş-Karagümrük maçından sonra çarpıcı bir yorumda bulundu.

Eski hakem ve futbol yorumcusu Erman Toroğlu, Beşiktaş-Karagümrük maçının ardından A Spor'daki programda konuştu.

Siyah beyazlı takımın genç oyuncusu Semih Kılıçsoy'u öven Toroğlu, şunları söyledi:

"Allah nazardan saklasın. Milli takım çok iyi bir oyuncu kazandı. Milli Takım Teknik Direktörü Montella seviniyordur doğal olarak.

Semih önceki yönetim sözleşme yapmadığı için az daha elden kaçıyormuş. Yeni yönetim hemen sözleşme yaptı. İyi de yaptı.

Beşiktaş'ta bundan önce görev yapan hocaların var ya... Gözlerinden öperim. Bu çocuğu nasıl görmediler ya. Neden oynatmadılar? Bunu görmemek için aptal olmak lazım."

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