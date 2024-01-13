Beşiktaş'ta Santos'un istediği oyuncu ortaya çıktı. Feyyaz Uçar açıkladı

Fatih Karagümrük karşısında 3-0'lık skorla kazanan Beşiktaş'ta ortaya konan futbol da camiayı mutlu etti. Karşılaşmanın ardından konuşan Feyyaz Uçar da "İşte gerçek Beşiktaş budur" açıklaması yaptı.

İŞTE GERÇEK BEŞİKTAŞ BU

Yeni teknik direktör Fernando Santos'un geldiği günden bu yana takımda pozitif bir hava oluştuğunu söyleyen Feyyaz Uçar, "Ümraniye'de o havayı hissedebiliyoruz. Hoca geldiğinden beri güzel bir heyecan, disiplin pekişmeye başladı. Gerçek Beşiktaş budur. Bu galibiyeti Fernando hocamıza ve taraftarımıza armağan ediyoruz" dedi.



HOCAMIZIN İLK SÖYLEDİĞİ ŞEY...

Transfer konusunda da açıklamalarda bulunan Feyyaz Uçar, "Fernando Santos stoper ve ön libero bölgelerine oyuncu istiyor. Kendisine seçenekleri sunduk, ortak bir noktada anlaşıp 2 transfer yapacağız. Hocamızın ilk söylediği şey, 'Bu takıma bir ya da iki lider oyuncu gerekiyor' dedi. Öncelikli çalışmalarımız bu konuda ilerleyecek. Daha sonra da hocamız istediğini getirebilir buraya" ifadesini kullandı.



RIZA ÇALIMBAY'A YANIT VERDİ

Son olarak Rıza Çalımbay'ın açıklamalarına da yanıt veren Feyyaz Uçar, sözlerini şöyle tamamladı: "Artık takımımızın bir hocası var. Geriye bakmak istemiyoruz. Ancak Rıza hocamızın kadro dışı bırakılan oyuncular hakkında bilgisi vardı. Keşke o zaman 'Şunu değil, bunu kadro dışı bırakın. Ya da buna ihtiyacım var' demiş olsaydı. Burada uzun süre yöneticilik yapmayacağım. Tekrar yorumculuğa döndüğümde bu süreçte yaşananları tek tek anlatacağım. Mesela diyeceğim ki, "Mustafa Hekimoğlu kadro bu kadar darken, niye genç Milli Takım'a gitti? Mustafa Hekimoğlu'nu Hamit Altıntop'tan kim geri talep etti? Samet Aybaba mı aradı? Elin, kadron bu kadar darken, sen oyuncularını neden genç Milli Takım'a veriyorsun? Zamanı gelince biz de konuşuruz."