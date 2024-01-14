Sinan Engin'in Semih Kılıçsoy yorumu gündem oldu. 'Aynı benim gibi' dedi Arda Güler ile kıyasladı

Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy, Süper Lig'in altını üstüne getiriyor. Fatih Karagümrük ağlarını da sarsan 18 yaşındaki futbolcu; son 4 maçta 5 gole ulaştı.

Siyah-Beyazlı taraftarların yeni sevgilisi Semih için Beyaz TV yorumcusu Sinan Engin'den çarpıcı bir yorum geldi.

Sinan Engin, Beşiktaş-Karagümrük karşılaşmasını değerlendirdiği sırada Semih için "Bir oyuncu var, sahneye çıkıyor maçın gidişatını değiştiriyor" diyerek sözlerine başladı, peş peşe çarpıcı yorumlar yaptı.

Engin, "Allah nazardan saklasın. Genetiğini araştırmak lazım. Ben de ilk oynadığım zaman benim için de çok kuvvetli derlerdi. Ama bu çocuk şu an Fenerbahçe'nin Arda Güler'i neyse, Beşiktaş'ın da Arda Güler'i, Semih Kılıçsoy olmuştur. Belki daha öndedir. Arda yetenekli, klas olabilir. Ama bu kuvvetli, güçlü ve dünya çapında bir forvet olma yolunda adım adım gidiyor, eğer kendine bakarsa" dedi.