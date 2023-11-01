Rashica'dan Beşiktaş taraftarını kızdıran kutlama

Yaz transfer döneminde sürpriz bir kararla Beşiktaş'a imza atan Milot Rashica Cadılar Bayramı'nı Galatasaraylı arkadaşları ile kutladı.

Galatasaraylı oyuncular, eşleri ve Rashica ile eşi Cadılar Bayramı (Halloween) partisinde bir araya geldi. Rashica'nın keyifli hali dikkatlerden kaçmazken siyah-beyazlı taraftarlar yıldız isme sosyal medyada tepki gösterdi.

"AKLIN NEREDEYSE GÖNLÜN ORADADIR"

Galatasaraylı taraftarlar ise "Aklın neredeyse gönlün oradadır Rashica" yorumu yaptı.

PERFORMANSI

Bu sezonun başında transfer olduğu siyah-beyazlılarla 13 maça çıkan Rashica bu maçlarda 2 gol 2 asist kaydetti.