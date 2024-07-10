Rasim Ozan Nagehan Alçı'yı "Yunan ajanı ile evli hayatı yaşıyor" diye şikayet etmiş

Nagehan Alçı, eski eşi Rasim Ozan Kütahyalı’nın WhatsApp’taki profil fotoğrafını polis logosu ile değiştirerek, bazı kişilere “Polismiş gibi mesaj attığını” ve kendisini şikayet ettiğini iddia ettiği mesajlar sosyal medyadan paylaşıldı.

B Yüzü’nün paylaştığı ve Kütahyalı’ya ait olduğu iddia edilen numaradan atılan mesajlarda, Alçı’nın Yunan istihbarat görevlisi ile evli olmadan evli gibi hayat sürdüğü, Yunanistan tarafından kullanıldığı öne sürüldü.

Kendisini polis memuru olarak tanıtan kişi, Nagehan Alçı’nın polis korumasından da bilgilerin teyit edilebileceğini ileri sürüyor.

Sosyal medyadan da ekran görüntüsü paylaşılan mesajlarda yer alan ifadeler şu şekilde:

“Sayın Mustafa Ertekin Başkanım şu an sizi izliyorum KRT kanalında ve hayran oldum dik duruşunuza,

Ben Yunanistan İstanbul Başkonsolosluğunda görevli bir polis memuruyum. Koruma Şubede görevliyim.

Bu mesajı sizi Nagehan Alçı denen Yunan yandaşı sözde gazeteciyle aynı programda görünce yazmak istedim. Nihal Bengisu da vatan haini, Nagehan Alçı da vatan haini. Size Türk Devleti’nin bir polis memuru olarak, bir Türk milliyetçisi olarak bazı arka plan bilgilerini iletmek istiyorum Mustafa Bey.

“EVLİ GİBİ YAŞIYORLAR İDDİASI”

Nagehan Alçı, uzun süredir bizim görevimiz gereği iyi bildiğimiz Yunanistan İstanbul

Başkonsolosluğunda görevli konsolos ve istihbaratçı Stavros Christodoulis ile birlikte yaşamaktadır. Evli gibi yaşıyorlar.

Yunan diplomatı Christodoulis normal biri değildir, koyu Yunan milliyetçisi düşünceleri polis teşkilatmızca bilinen bir istihbaratçıdır Mustafa Başkanım.

“YUNAN AJANINA ANGAJE OLMUŞ DURUMDA”

Türk düşmanı bir diplomattır Stavros Christodoulis. Biz Beyoğlu koruma şube polisleri Christodoulis’in Yunan ajanı olduğunu biliyoruz, rapor da ettik.

Nagehan Alçı da bu Yunan ajanına uzun zamandır angaje olmuş durumda. Tamamen Chrisodoulis’in kontrolünde.

Yunan menfaatleri tarafından Nagehan Alçı yönlendiriliyor.

Devletimizin bize verdiği görev gereği Christodoulis’i 24 saat takip etmekteyiz. Ya Nagehan Alçı, Christodoulis’in evinde kalıyor. Tam manasıyla rezalet.

Yunan ajanı ile Nagehan Alçı arasında evlilik boyutunda çok ciddi bir ilişki var. Nagehan Alçı’yı koruma görevi verdiğimiz polis memuru Yasin kardeşimiz de tüm bunları biliyor ve düzenli olarak rapor ediyor.

"İLİŞKİSİNİ İNKAR EDEMEZ"

Nagehan Alçı da eğer sorarsanız Yunan ajanı Stavros ile yaşadığı ciddi ilişkiyi inkar etmeyecektir. Edemez.

Eğer, inkar ederse, ilişkinin gerçeğini Nagehan Alçı’nın resmî koruması olarak gözüken, esasen görevi Nagehan Alçı’yı 24 saat takip etmek olan polis memuru Yasin kardeşimize sorabilirsiniz.

“ALENİ BİR TÜRK DÜŞMANI”

Stavros Christodoulis’in hem Türk milletine hem de Türk devletine ettiği küfürleri biz tek tek rapor ettik, üstlerimize bildirdik. Aleni bir Türk düşmanı şahıstan bahsediyoruz.

Yunanlıların istediği gibi Kürtçü propaganda yapıyor.

Nagehan Alçı’nın kendini bir Yunan milliyetçisi karanlık bir şahsa kullandırtıp Türk düşmanı propagandalara alet olması gerçeği ortadadır.

ALÇI'YI KULLANIYOR

Nagehan Alçı’nın kamuoyunda çok tartışılan Türk düşmanı, Devlet düşmanı birçok çıkışının arkasında da Stavros Christodoulis’in olduğu çok açık.

Christodoulis Türkiye’de adeta ajan gibi Nagehan Alçı’yı kullanıyor.