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Raylara düştü. Tren 3 metre kala durduruldu

Ankara'da tren beklerken dengesini kaybederek raylara düşen 1 kişi, çevredekiler tarafından kurtarıldı. İstasyona giriş yapan tren ise, kişinin düştüğü yere yaklaşık 3 metre kala durduruldu. O anlar cep telefonu kamarasına yansıdı.

Haber Giriş: 16 Ekim 2022 Pazar - 17:06
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Raylara düştü tren 3 metre kala durduruldu

Raylara düştü. Tren 3 metre kala durduruldu
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Olay, sabah saatlerinde Başkentray'ın Sincan İstasyonu'nda meydana geldi. Kayaş yönüne gidecek treni peronda bekleyen 1 kişi, dengesini kaybedip raya düştü ve 2 metre yüksekte bulunan platforma geri çıkamadı. Perondaki diğer yolcular, düşen kişiye yardım etti.

Bu sırada istasyona giriş yapan tren, görevlilerin makinisti uyarmasıyla, düşen kişinin bulunduğu yere yaklaşık 3 metre kala durduruldu. Düşen kişi yukarıya alınırken, tren seferine devam etti.(AA)

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