﻿Raylara düştü. Tren 3 metre kala durduruldu

Olay, sabah saatlerinde Başkentray'ın Sincan İstasyonu'nda meydana geldi. Kayaş yönüne gidecek treni peronda bekleyen 1 kişi, dengesini kaybedip raya düştü ve 2 metre yüksekte bulunan platforma geri çıkamadı. Perondaki diğer yolcular, düşen kişiye yardım etti.
Bu sırada istasyona giriş yapan tren, görevlilerin makinisti uyarmasıyla, düşen kişinin bulunduğu yere yaklaşık 3 metre kala durduruldu. Düşen kişi yukarıya alınırken, tren seferine devam etti.(AA)
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