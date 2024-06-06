Real Madrid Arda Güler kararını verdi

Düzenleme: Muhammed Mirza Şeker
Real Madrid Arda Güler kararını verdi

Real Madrid'in Kylian Mbappe'yi transfer etmesi sonrası Arda Güler'in geleceği merak ediliyordu. İspanyol devinin Arda Güler planı ortaya çıktı.

Bu sezon İspanya Süper Kupası ve La Liga'yı şampiyon olarak tamamlayan Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Dortmund'u da yenerek Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu.

Şampiyonluk sonrası büyük bir transfere imza atan Real Madrid, Fransız dünya yıldızı Kylian Mbappe'yi kadrosuna kattı.

Mbappe'nin takıma katılması sonrası milli yıldızımız Arda Güler'in geleceği belli olurken, İspanyol devi kararını verdi.

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FORMA GİYME ŞANSI YÜKSELDİ
Milli futbolcunun yeni sezonda takımda kalacağı ve daha fazla forma şansı bulacağıı yazıldı.
Kylian Mbappe ve Endrick'in transfer edilmesiyle ön alandaki rekabetin artacağına dikkat çekilirken sağ kanatta Arda Güler'in forma giyme şansının yüksek olduğu belirtildi.

Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada, "Arda Güler çok genç bir oyuncu. Yavaş yavaş kahraman olacak. Arda bizim için çok önemli bir futbolcu. Arda gelecek sezon bizimle olacak." demişti.

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SEZONA DAMGA VURDU
Real Madrid ile ilk sezonunda 3 şampiyonluk yaşayan Arda Güler, sezonun sonlarına doğru bulduğu forma şanslarını çok iyi değerlendirdi.

Bu sezon Real Madrid formasıyla 12 maça çıkan Arda, 6 gol atma başarısı gösterdi.

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