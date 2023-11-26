Real Madrid başkanından Icardi'ye sert sözler. Transferini bu yüzden veto etmiş

İspanya basınından The Athletic'e konuşan Real Madridli yöneticiler, Mauro Icardi'nin menajeri tarafından kendilerine önerildiğini ancak Arjantinli golcünün transferiyle ilgilenmediklerini duyurdu.

"BU KONUDA NETİM"

Öte yandan bir başka kaynağa göre ise Carlo Ancelotti ile Florentino Perez arasında yapılan görüşmede İtalyan teknik adam Icardi’nin takıma güç katacağını söylerken İspanyol devinin başkanı Perez ise "Ben başkan olduğum sürece Icardi, Real Madrid forması giyemez. Bu konuda netim!" dediği iddia edildi.

"ÖZEL HAYATI YÜZÜNDEN VAZGEÇMİŞLER"

Haberde, Real Madrid'in Mauro Icardi ile Inter'de forma giydiği dönemde ilgilendiği ancak özel yaşamı nedeniyle bu transferden vazgeçildiği belirtildi