Real Madrid 3. kredisini çekmek için oylama yapacak. Toplam borç 1.16 milyar Euro

Marca'da yer alan habere göre; Real Madrid, 8 Mayıs 2019'da Bernabeu'nun 5 yıl içinde yenilenmesi için bir şirket ile anlaşmaya vardı. Bu anlaşmayı tamamlamak ve stadyumu her açıdan çağın ötesine geçirmek için 360 milyon euro değerinde üçüncü kredisini de çekmeye hazırlanıyor.

Real Madrid, yılda 150 milyon euro kazandığı stadyumundan bu yeni projeyle birlikte 300 milyon euro kazanmayı hedefledi. Real Madrid Başkanı Florentino Perez, böylece 1 milyar euro gelir sınırını rahatlıkla aşabilecekleri görüşünü ortaya koydu.

NEREDEN ÇEKİLECEĞİ BELİRSİZ

575 milyon euro'luk ilk kredi 2019 yılında resmiyete kazandı. Kredi 30 yıllığına ve yüzde 2.5 faiz oranıyla verildi. Real Madrid, bu kredi için 2049 yılı sonuna kadar yılda 29.5 milyon euroluk taksitler ödeyecek.

2021 yılında, sadece stadyumun bodrum katında bulunan ve etkinlikler için çimin kaldırılmasını sağlayan sistemi finanse etmek için 225 milyon euro'luk bir kredi daha istedi. Stadyumun çok amaçlı kullanılmasını sağlayacak bu kredi ise 27 yıl geri ödeme ve yüzde 1.53 faiz ile alındı.

Kulüp, 11 Kasım'daki Genel Kurul'da delegelerden kulübü 360 milyon euro daha borçlandırmak için izin isteyecek.

Bu üçüncü krediyle birlikte kulüp toplam 1.16 milyar euro borçlanmış olacak ve ödenecek toplam miktar faizlerle birlikte 1.6 milyar euro'yu aşacak.

Real Madrid, 575 milyon euro'luk krediyi JP Morgan ve Bank of America'dan Banco Santander ve Societe Genereale aracılığıyla çekti. İkinci kredi Apollo, Metlife, Northwestern Mutual, Aegon ve Macquarie konsorsiyumundan geldi. İlk iki kredinin tüm finansmanı ABD'den sağlanmış oldu.

Üçüncü kredinin ise hangi konsorsiyumdan alınacağı henüz ortaya çıkmadı. Kaynak: Sporx

