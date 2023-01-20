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Real Madrid'ten müthiş geri dönüş

Real Madrid, Kral Kupası'nda Villarreal karşısında 2-0 geriden gelerek turladı

Haber Giriş: 20 Ocak 2023 Cuma - 04:33
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Real Madrid kupada çeyrek finale yükseldi

Real Madrid'ten müthiş geri dönüş
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İspanya Kral Kupası son 16 turunda Real Madrid, deplasmanda oynadığı Villarreal karşısında 2-0 yenik duruma düşmesine rağmen ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-2 kazanarak turladı.

Ev sahibi takım ilk yarıyı Etienne Capoue (Dk. 4) ve Samuel Chukwueze'nin (Dk. 42) golleriyle 2-0 önde kapattı.

İkinci yarı Vinicius (Dk. 57) ve ardından Eder Militao'nun (Dk. 70) golleriyle skora eşitliği getiren Real Madrid, Dani Ceballos'un 86. dakikada rakip ağları havalandırmasıyla kupanın çeyrek finaline adını yazdırdı.

Ligde iki hafta önce Villarreal'e 2-1 yenilen Real Madrid, Kral Kupası'nda rövanşı almış oldu.

Kupanın diğer maçları sonunda çeyrek finale kalan takımlar, Barcelona, Real Sociedad, Sevilla, Valencia, Athletic Bilbao, Atletico Madrid ve Osasuna oldu.

Çeyrek final kuralları 20 Ocak Cuma günü çekilecek.

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