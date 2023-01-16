Benzema'yı kaçırmak istemedi: Real Madrid harekete geçti

İspanya Süper Kupa finalinde Barcelona'ya mağlup olan Real Madrid, Karim Benzema'yla sözleşme yenilemeye hazırlanıyor.

Foot Mercato'da yer alan haberde, Real Madrid yönetimi ve Karim Benzema'nın sözleşme detaylarını görüştüğü ve anlaşmanın tamamlandığı aktarıldı.

Haberde, Al-Nassr'ın ilgisine rağmen yıldız oyuncunun takımda kalmak istediği ve kariyerini Real Madrid'de sonladırmayı planladığı belirtildi.

Bu sezon Real Madrid formasıyla 19 maçta sahaya çıkan Karim Benzema, 12 gol ve 1 asistle oynadı.

Yıldız oyuncu, İspanya Süper Kupa finalinde Real Madrid'in tek golünü kaydetmişti.

Real Madrid'de 23 kupa

Lyon'dan 2009'da Real Madrid'e transfer olan Karim Benzema, İspanyol ekibinde 23 kupa kazandı.

35 yaşındaki oyuncu, 2022'de Avrupa'da yılın oyuncusuna verilen Ballon d'Or'un da sahibi olmuştu.

18 yıl önce bugün kariyerinin ilk profesyonel maçına çıkan Karim Benzema'nın kariyerindeki kupa koleksiyonu şöyle:

Şampiyonlar Ligi (5)

La Liga (4)

Ligue 1 (4)

Kulüpler Dünya Kupası (4)

UEFA Süper Kupa (4)

Copa del Rey (2)

Fransa Süper Kupa (2)

İspanya Süper Kupa (4)

Fransa Kupası

Uluslar Ligi