16 Ocak 2023 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Benzema'yı kaçırmak istemedi: Real Madrid harekete geçti

Benzema'yı kaçırmak istemedi: Real Madrid harekete geçti

Real Madrid, Karim Benzema'nın sezon sonunda bitecek sözleşmesini 1 yıl uzatma kararı aldı.

Haber Giriş: 16 Ocak 2023 Pazartesi - 13:52
Takip Et

Karim Benzema'ya yeni sözleşme: 1 yıl daha

Benzema'yı kaçırmak istemedi: Real Madrid harekete geçti
+
Aa
-

İspanya Süper Kupa finalinde Barcelona'ya mağlup olan Real Madrid, Karim Benzema'yla sözleşme yenilemeye hazırlanıyor.

Foot Mercato'da yer alan haberde, Real Madrid yönetimi ve Karim Benzema'nın sözleşme detaylarını görüştüğü ve anlaşmanın tamamlandığı aktarıldı.
Haberde, Al-Nassr'ın ilgisine rağmen yıldız oyuncunun takımda kalmak istediği ve kariyerini Real Madrid'de sonladırmayı planladığı belirtildi.
Bu sezon Real Madrid formasıyla 19 maçta sahaya çıkan Karim Benzema, 12 gol ve 1 asistle oynadı.
Yıldız oyuncu, İspanya Süper Kupa finalinde Real Madrid'in tek golünü kaydetmişti.

Real Madrid'de 23 kupa

Lyon'dan 2009'da Real Madrid'e transfer olan Karim Benzema, İspanyol ekibinde 23 kupa kazandı.
35 yaşındaki oyuncu, 2022'de Avrupa'da yılın oyuncusuna verilen Ballon d'Or'un da sahibi olmuştu.
18 yıl önce bugün kariyerinin ilk profesyonel maçına çıkan Karim Benzema'nın kariyerindeki kupa koleksiyonu şöyle:

Şampiyonlar Ligi (5)

La Liga (4)

Ligue 1 (4)

Kulüpler Dünya Kupası (4)

UEFA Süper Kupa (4)

Copa del Rey (2)

Fransa Süper Kupa (2)

İspanya Süper Kupa (4)

Fransa Kupası

Uluslar Ligi

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Survivor 2023 yarışmacılarının alacağı paralar belli oldu
1
﻿Survivor 2023 yarışmacılarının alacağı paralar belli oldu
﻿Survivor 2023 yarışmacılarının alacağı paralar belli oldu
﻿Oyuncu Hafsanur Sancaktutan hastaneye kaldırıldı
2
﻿Oyuncu Hafsanur Sancaktutan hastaneye kaldırıldı
﻿Oyuncu Hafsanur Sancaktutan hastaneye kaldırıldı
﻿Londra derbisinde skandal görüntü: Galibiyetin önüne şiddet geçti
3
﻿Londra derbisinde skandal görüntü: Galibiyetin önüne şiddet geçti
﻿Londra derbisinde skandal görüntü: Galibiyetin önüne şiddet geçti
﻿Ağzından alev püskürten demir döküm ejderha. Dijital olarak kontrol edilebiliyor
4
﻿Ağzından alev püskürten demir döküm ejderha. Dijital olarak kontrol edilebiliyor
﻿Ağzından alev püskürten demir döküm ejderha. Dijital olarak kontrol edilebiliyor
﻿Taliban'ın Türkiye'ye karşı çirkin niyeti ortaya çıktı. Küstah video
5
﻿Taliban'ın Türkiye'ye karşı çirkin niyeti ortaya çıktı. Küstah video
﻿Taliban'ın Türkiye'ye karşı çirkin niyeti ortaya çıktı. Küstah video
﻿İşte bir Türk askerinin 7 ay sonra çocuklarına kavuştuğu anlar
6
﻿İşte bir Türk askerinin 7 ay sonra çocuklarına kavuştuğu anlar
﻿İşte bir Türk askerinin 7 ay sonra çocuklarına kavuştuğu anlar
﻿Acun Ilıcalı'dan Nagihan Karadere'ye çok sert 'sahte' cevabı
7
﻿Acun Ilıcalı'dan Nagihan Karadere'ye çok sert 'sahte' cevabı
﻿Acun Ilıcalı'dan Nagihan Karadere'ye çok sert 'sahte' cevabı
﻿Ekonomistlere göre Merkez Bankası faizi sabit tutacak
﻿Ekonomistlere göre Merkez Bankası faizi sabit tutacak
﻿Ekonomistlere göre Merkez Bankası faizi sabit tutacak
﻿Borsa günün ilk yarısında yükseldi
﻿Borsa günün ilk yarısında yükseldi
﻿Borsa günün ilk yarısında yükseldi
﻿Barışma randevusunda kadın cinayeti
﻿Barışma randevusunda kadın cinayeti
﻿Barışma randevusunda kadın cinayeti
﻿29 ilde devre mülk dolandırıcılığı operasyonu: 104 gözaltı
﻿29 ilde devre mülk dolandırıcılığı operasyonu: 104 gözaltı
﻿29 ilde devre mülk dolandırıcılığı operasyonu: 104 gözaltı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.