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Ronaldo eski takımını görmeden duramadı: Koşa koşa Real Madrid'e gitti

Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan'da Real Madrid kampını ziyaret etti.

Haber Giriş: 13 Ocak 2023 Cuma - 19:58
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Koşa koşa Real Madrid'e gitti: Ronaldo eski takimini görmeden duramadı

Ronaldo eski takımını görmeden duramadı: Koşa koşa Real Madrid'e gitti
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Al-Nassr'ın yeni oyuncusu Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan'daki Real Madrid kampını ziyaret etti.

ANCELOTTİ İLE SOHBET ETTİ

Al- Nassr'a bedelsiz transfer olan ve rekor maaş alacak olan Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan'daki Real Madrid kampını ziyaret etti.

Kampta Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti ile sohbet ettiği kameralara yansıyan Portekizli yıldız, Real Madrid efsanesi Roberto Carlos ile de selamlaşmayı ihmal etmedi.

 

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