Real Madrid Milan düellosu nefes kesti. Flaş Arda Güler detayı

ABD'deki hazırlık maçında Real Madrid ile Milan nefes kesen bir mücadeleye tutuştu. Karşılaşma 5 golle sonuçlandı.

Real Madrid Milan düellosu nefes kesti. Flaş Arda Güler detayı

İspanya'nın Real Madrid takımı ile İtalyan devi Milan, ABD'de katıldıkları turnuvada karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın ilk yarısında üstün olan taraf Milan'dı. Maçın 25. dakikasında Tomori, 42. dakikasında Romero'nun golleriyle ilk yarıyı Milan 2-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda ise Real Madrid fırtına gibi esti. 57 ve 59. dakikalarda Valverde'nin golleriyle skoru eşitlerken son sözü 84. dakikada Vinicius Junior söyledi.

Real Madrid sahadan 3-2 galip ayrıldı.

Bir gün önceki antrenmanda sakatlanan Arda Güler kulübede yer aldı.

Teknik direktör Ancelotti dizindeki bandajla görüntülenen genç futbolcuyu oyuna sokmadı.

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