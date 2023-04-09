﻿Real Madrid Villareal'e yıkıldı

La Liga'da Real Madrid, evinde Villareal'e 3-2 mağlup oldu.

Santiago Bernabeu'da oynanan mücadelenin gol perdesi Villareal'li Pau Torres'in 16. dakikada kendi kalesine attığı gol ile açıldı. Chukwueze, Villareal'in beraberlik golünü kaydetti ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

İkinci yarıya hızlı başlayan taraf Real Madrid'di. Geçen sezon ile birlikte bu sezon da iyi işler çıkaran Vinicius Junior, 48. dakikada Real Madrid'i öne geçiren golü kaydetti.

Fakat Real Madrid, bu golü yedikten sonra oyundan düştü. 70. dakikada Morales ve 80. dakikada Chukwueze'nin golleriyle maç Villareal'in üstünlüğü ile 3-2 tamamlandı.

Bu sonucun ardından Real Madrid ligde bir maç aradan sonra kaybetti ve 59 puanda kaldı.

Ligde 27 maç oynayan lider Barcelona'nın ise 71 puanı bulunuyor.

Villarreal, bu maçtan aldığı puanla 47 puana yükseldi.