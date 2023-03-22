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Mesut Özil futbolu bıraktı

Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, futbolu bırakma kararı aldı.

Haber Giriş: 22 Mart 2023 Çarşamba - 14:22
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Mesut Özil'den flaş karar

Mesut Özil futbolu bıraktı
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Son olarak Başakşehir forması giyen Mesut Özil, futbolu bıraktığını duyurdu. 

34 yaşındaki Özil, futbolu bıraktığı açıklamasını Real Madrid formasıyla olan fotoğrafıyla paylaştı.

Mesut Özil, "Neredeyse 17 yıldır profesyonel bir futbolcu olma ayrıcalığını yaşıyorum ve bu fırsat için inanılmaz derecede minnettarım. Ancak son haftalarda ve aylarda bazı sakatlıklar yaşayınca, futbolun büyük sahnesinden ayrılma zamanımın geldiği daha da netleşti." ifadelerini kullandı. 

MESUT ÖZİL KİMDİR?
Almanya’da doğan Türk asıllı Alman futbolcu, Schalke altyapısında yetiştikten sonra Werder Bremen, Real Madrid ve Arsenal gibi dev kulüplerde forma giydi.

2021 yılında Fenerbahçe’ye transfer olarak kariyerinin son dönemini Türkiye’de geçirme kararı alan Mesut Özil, sarı lacivertli kulüpte beklentilerin altında kalmıştı.

Bu sezon başında Başakşehir’e transfer olan yıldız futbolcu, sadece 8 maçta oynayabildi ve herhangi bir skor katkısı veremedi. 

Mesut Özil, 34 yaşında futbolu bıraktığını açıkladı.

Kariyerine birçok kupa sığdıran Özil'in bu kararı dünya basınında da yankı uyandırdı.

Özil, kariyerinde 1 Dünya Kupası, 1 La Liga, 1 DFB Pokal, 1 Copa Del Rey, 1 İspanya Süper Kupası ve 4 FA Cup kazandı.

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