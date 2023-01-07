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Real Madrid ilk kez bunu yaptı Villarreal'e yenildi

Real Madrid, tarihinde ilk kez ilk 11'inde İspanyol olmadan sahaya çıktığı maçta Villarreal'e deplasmanda yenildi

Haber Giriş: 7 Ocak 2023 Cumartesi - 22:05
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Real Madrid Villarreal deplasmanında yıkıldı

Real Madrid ilk kez bunu yaptı Villarreal'e yenildi
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İspanyol devi Real Madrid, 120 yıllık tarihinde bir ilki gerçekleştirerek, ilk 11'inde hiçbir İspanyol futbolcu olmadan sahaya çıktı.

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 16. haftasında deplasmanda Villarreal'e 2-1 yenilen Real Madrid'in ilk 11'inde İspanyol futbolcu yer almadı.

Kulüp tarihinde ilk defa İspanyol futbolcunun olmadığı bir ilk 11 ile sahaya çıkan eflatun-beyazlılarda İtalyan teknik direktör Carlo Ancelotti, Villarreal karşısında 3 Fransız (Aurelien Tchouameni, Ferland Mendy, Karim Benzema), 2 Brezilyalı (Vinicius Junior ve Eder Militao), 2 Alman (Antonio Rüdiger ve Toni Kroos), 1 Hırvat (Luka Modric), 1 Avusturyalı (David Alaba), 1 Belçikalı (Thibaut Courtois) ve 1 Uruguaylı (Federico Valverde) ile mücadele etmeyi tercih etti.

Ancelotti, karşılaşmanın ikinci yarısında kadrosundaki futbolculardan iki İspanyol'u (Dk. 64 Lucas Vazquez ve Dk. 82 Marco Asensio) sahaya sürdü.

Real Madrid sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Villarreal'in gollerini Pino ve Moreno, Real Madrid'in golünü de Benzema attı.

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