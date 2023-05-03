Real Madrid'de Jude Bellingham bilmecesi

Real Madrid, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bordo beyazlılar'ın Dortmund'un genç yeteneği Jude Bellingham ile anlaştığının iddia edilmesinin ardından Alman basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.

Real Madrid'de Jude Bellingham bilmecesi

Lig'deki şampiyonluk yarışından iyiden iyiye kopan ve Şampiyonlar Ligi'nden yoluna devam eden Real Madrid yetkilileri geçtiğimiz günlerde yıldızı her geçen gün parlayan Borussia Dortmund'un genç yeteneği Jude Bellingham transferini görüşmek için Almanya'ya hareket etmişti.

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Marca'nın haberine göre, Almanya'da bulunan Real Madrid yetkililerinin, Borussia Dortmund ile anlaşmaya yakın olduğu öne sürülürken, İngiliz oyuncunun 2029'a kadar başkent ekibiyle sözleşme imzalayacağı aktarıldı. Ayrıca haberde Dortmund'un 140 milyon euro bonservis bedeli istediği, Real Madrid'in ise 110 ila 120 milyon euro aralığında transferi sonlandırmak istediği belirtildi.

ALMANLAR YALANLADI
Sonrasında Sky DE'nin haberi, bu iddiaları sarsar nitelikte oldu. Haberde Borussia Dortmund'un Jude Bellingham için Real Madrid'den herhangi bir teklif almadığı belirtildi.

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