Real Madrid'den flaş Toni Kroos kararı

Üç kulvarda mücadele eden Real Madrid'in tecrübeli orta saha oyuncusu Toni Kroos hakkında İspanyol devi kararını verdi.

Real Madrid'den flaş Toni Kroos kararı

Barcelona ile bir yandan şampiyonluk mücadelesi veren, bir yandan da Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Real Madrid, gelecek sezonun kadrosunu şekillendirmeye devam ediyor.

RESMİ AÇIKLAMA GELECEK
Fabrizio Romano'nun haberine göre, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Toni Kroos'un kendisini 1 yıl daha Real Madrid'de tutacak sözleşmeye imza attığı öne sürüldü. Ayrıca haberde ilerleyen günlerde kulüpten resmi açıklama yapmasının beklendiği aktarıldı.

115 GOLE DİREKT KATKI
2014'te Bayern Münih'ten İspanya yolunu tutan 33 yaşındaki orta saha, Real Madrid formasıyla çıktığı 408 resmi maçta 27 gol atıp 88 asistlik katkı sağladı.

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