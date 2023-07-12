Real Madrid'e Arda Güler için ilk kiralama teklifi geldi

Real Betis geçtiğimiz günlerde La Liga ekiplerinden Real Madrid'e transfer olan Arda Güler için kiralama teklifinde bulundu.

Real Madrid'e Arda Güler için ilk kiralama teklifi geldi

Bu sezon Fenerbahçe’de gösterdiği performans ile Avrupa kulüplerini peşinden koşturan ve en sonunda tercihi Real Madrid’den yana kullanan Arda Güler için flaş bir iddia ortaya atıldı.

REAL BETİS TALİP OLDU
Milliyet’te yer alan habere göre, bir diğer La Liga kulübü olan Real Betis genç yıldızı kiralamak için girişimlere başladığı iddia edildi. Haberde ayrıca, İspanyol ekibinin Arda Güler için bir kiralama bedeli ödemek istemediği ancak maaşının tamamını karşılamaya hazır oldukları ifade edildi.

PERFORMANSI
Sarı-lacivertli formayla bu zamana kadar 51 maça çıkan Arda Güler bu maçlarda 9 gol 12 asist kaydetti.

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